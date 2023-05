Após passarem por sufoco para chegar ao show de Beyoncé, Brunna Gonçalves e Ludmilla deram mais detalhes nos stories do Instagram de como foi curtir a apresentação, que ocorreu em Londres, Reino Unido, na última segunda-feira (29).

Em um dos vídeos, a ex-BBB diz: “Gente, ela olhou para mim ou eu estou louca?”.

A esposa Ludmilla também compartilhou diversos vídeos em seu perfil. Em determinado momento, ela diz que a turnê a inspirou.

“Show impecável. Gente, tudo impecável. Ela é a maior de todos os tempos. Lenda viva”.

Ludmilla e esposa curtem show de Beyoncé e citam suposta encarada da cantora

Após o show, Ludmilla pediu brincou, dizendo para sua equipe se preparar para uma grande apresentação, após pegar dicas no show de Queen B.

“Minha equipe que se prepare para o show do The Town”, , escreveu Lud.

Ludmilla e esposa curtem show de Beyoncé e citam suposta encarada da cantora

Casal chegou atrasado em show

Mostrando que são ‘gente como a gente’, Ludmilla e Brunna compartilharam também o perrengue que foi para chegar no show.

“Gente, estamos aqui no carro, à caminho do show da Bey. Estamos muito atrasadas. O nosso voo chegou em Londres hoje, e hoje mesmo já é o show da Beyoncé e o hotel que estamos é há 1h10 do show, de distância, nos arrumamos correndo”, começou ela, de dentro do carro.

Ela continuou o assunto comentando sobre a maquiagem, que teve que ser feita às pressas no veículo.

“E, para ficar mais lindo ainda, tinha salvo uma make no meu celular, porque eu queria que o meu maquiador fizesse. E eu mesma inventei de fazer, sendo que eu nãome maquio sozinha há anos. Vou mostrar para vocês como ficou. Então me atrasei mais ainda”.

No final deu tudo certo e os encontros das ‘Beyoncés’ aconteceu. Veja o momento que Lud chega no show e acena para alguns fãs:

CHEGUEI A TEMPO DE VER A MINHA BEY😭❤️

pic.twitter.com/K8TMBl9UWq — LUDMILLA (@Ludmilla) May 29, 2023

