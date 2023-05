“Homens têm vergonha”: Eliezer, marido de Viih Tube, fala sobre resguardo e falta de sexo

O empresário e ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais para falar sobre o puerpério, também chamado de quarentena ou pós-parto, que obriga o casal a evitar relações sexuais.

De acordo com Eli, ele resolveu gravar esse vídeo após ser atacado nas redes ao dizer que não vinha mantendo relações sexuais com Viih Tube desde o nascimento de sua filha, Lua, por conta do resguardo. Por essa resposta, ele foi chamado de “frouxo” e muitos seguidores disseram que ele não era “homem suficiente”

Eli resolveu gravar um vídeo para explicar o período de resguardo. “Homens não sabem o que é puerpério”, disse o influencer, explicando a importância do período de quarentena após o parto e chamando a atenção dos homens que pressionam as mulheres e terem sexo. “Recebi relato de mulheres que relatam abusos dentro de casa, ‘Se você não transar comigo vou procurar na rua’, “se você não fizer sexo vou te largar”, disse. “Estou aqui como homem para falar de resguardo, de puerpério, de respeito”, disse.

O influencer lembrou que a porcentagem de traições cresce muito durante o período de resguardo da mulher. “Respeitar esse tempo da sua mulher não te torna menos homem, não te torna fraco, não te torna frouxo. Te torna um homem de caráter”, disse Eli.

Em tom explicativo, ele esclareceu que esse é um período em que a mulher passa por uma série de transformações no corpo, psicológicas e também hormonais, e é preciso respeitar o tempo da mulher.

“É muito um importante um homem falar sobre isso, porque não vejo homens falando disso, os homens tem vergonha. Sexo ainda é um tabu, então precisamos falar para isso acabar”, disse o influencer. “Você é muito necessário. É sobre isso. Por mais homens que entendam e respeitam as mulheres e mães. Parabéns Eli!!”, disse um seguidora. “Fazia muito tempo que não via um famoso vindo falar algo tão ÚTIL na internet! Parabéns!!”, disse outra fã.