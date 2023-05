Fotos de Patrícia Poeta e Susana Vieira geram comentários polêmicos na web

Depois de climão com Susana Vieira, Patrícia Poeta mostra os bastidores do Encontro no Instagram (Reprodução/@patriciapoeta)

Após a polêmica envolvendo Susana Vieira e Manoel Soares no Encontro, Patrícia Poeta postou uma sequência de fotos com a atriz, que foi ao programa para uma homenagem, mas acabou virando o centro das atenções ao interromper os aplausos da plateia.

Para quem não lembra, a atriz veterana interrompeu o pedido de Patrícia Poeta ao vivo e questionou se Manoel Soares não tinha nenhuma pergunta para fazer sobre a sua carreira na televisão, deixando um clima tenso no estúdio da Globo e também nas redes sociais, onde anônimos chamaram a famosa de “rainha”.

Susana Vieira recebe flores e posa ao lado de Patrícia Poeta (Reprodução/@patriciapoeta)

No entanto, como é de praxe, Patrícia Poeta seguiu com o matinal até o fim e depois postou fotos dos bastidores, onde aparece abraçada com Susana Vieira e também com a plateia. Mas, nem todo mundo gostou da atitude e há quem tenha usado os comentários para dar um toque ou apenas criticar.

“Parabéns para a Susana Vieira, essa apresentadora do Encontro está precisando de um gelo isso sim”, escreveu uma pessoa que acompanhou a entrevista durante o programa da Globo.

Um outro pontuou que Manoel Soares deve ter mais espaço no Encontro e que Susana fez certo ao interromper o pedido de palmas: “Eu acho que foi muito deselegante a forma como a Patrícia Poeta interrompeu a Susana Vieira. Talvez ali, a Susana tenha pensado: ‘ah então é assim que ele se sente quando é interrompido’ e resolveu fazer a pergunta a ele”, disse a pessoa.

Após climão ao vivo, Patrícia Poeta e Susana Vieira tiram fotos juntas no Encontro (Reprodução/@patriciapoeta)

A fala de Susana Vieira reacendeu um problema antigo que existe no Encontro. Segundo os fãs, a troca entre os apresentadores, que substituíram Fátima Bernardes, quase não existe e Patrícia Poeta, que é a titular, não dá muito espaço para Manoel Soares no programa.

Durante alguns meses, Manoel foi chamado de figurante por muitos internautas, que usam o Twitter durante o Encontro ao vivo para questionar qual é o verdadeiro papel do jornalista, que tinha mais espaço de fala no É de Casa, exibido aos sábados.

