“Força de vontade”: em tratamento contra câncer, Simony posa para foto empoderada com novo aplique de cabelo

A cantora Simony tem chamado a atenção dos seguidores por suas postagens otimistas e bem-humoradas, apesar do delicado momento que está passando com a rotina de tratamento contra o câncer.

Nesta segunda-feira, Simony posou para foto com novo aplique de cabelo e compartilhou com os fãs seu otimismo: “O nosso potencial depende apenas da nossa força de vontade”, disse.

No sábado, após alguns dias de ausência, a cantora voltou a gravar um vídeo nas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e disse que hoje (terça-feira) voltaria a se internar para dar sequencia ao tratamento de quimioterapia e radioterapia.

Simony disse que essa nova fase do tratamento tem sido mais intensa e ela sente muito cansaço e náusea, por isso tem se ausentando das redes.

“Hoje, dei uma melhorada. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Na terça, eu volto de novo a internar. Interno de duas em duas semanas, estou fazendo quimio em rádio e, realmente, ela está mais pesadinha”, disse.

“Daqui mais um pouquinho eu faço outro exame para ver como é que está indo a imuno junto com a quimioterapia, e depois eu volto para contar para vocês melhor. Mas é isso, é um dia de cada vez com muita fé, muita tranquilidade”, afirmou em seu Instagram.

Simony descobriu que tinha um câncer no intestino em agosto do ano passado e após tratamento, os médicos chegaram anunciar a remissão da doença, mas em abril deste ano foram detectados novos pontos de atividade da doença e a cantora teve que retomar o tratamento, com novas sessões de quimioterapia e imunoterapia.