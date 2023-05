Estrela do OnlyFans revela se atuação de Tatá Werneck como stripper é digna de um PIX

A atuação de Tatá Werneck como a personagem Anely, de Terra e Paixão, está dando o que falar! E dessa vez quem não poupou elogios para a atriz foi a musa do OnlyFans e Miss Bumbum, Juli Figueiró.

Conforme publicado pela Quem, Juli conseguiu conquistar seu primeiro milhão de reais com a comercialização de nudes e de um curso de mentoria e formação de novas strippers virtuais.

Entendida do assunto, ela se surpreendeu ao saber que Tatá não chegou a vivenciar o dia a dia das strippers e nem a consumir esse tipo de conteúdo: “Parece até que ela fez laboratório! Conseguiu se jogar em cena e mostrar um lado mais secreto. Mostrou que além do bom humor, domina a arte de sensualizar e provocar em cena. Está mais do que aprovada! Eu faria Pix pra ver tudo!”, afirma Juli.

A Miss Bumbum ainda afirmou que espera mais ousadia nas cenas: “Ansiosa pelas cenas mais quentes, tem que rolar um topless ou um bumbum de fora. O público espera muito por isso”.

Mentoria para novas strippers

Impressionada com o desempenho de Tatá ao interpretar a personagem, Juli revelou que espera que a humorista se junte a plataformas de conteúdo adulto para “mostrar o que a TV não permite”, e afirma que está disposta a ajudá-la com algumas técnicas de venda.

“Sou especializada nisso, posso até dar dicas para começar. Muita gente liga a Tatá só ao humor, mas dá para perceber uma veia sensual, ela teria muito sucesso com nudes. Faria milhões só com conteúdo artístico, sem apelação”, revela.

Para Juli, a história de Anely inclusive a lembra de sua própria trajetória no ramo: “No início fica aquela dúvida entre abrir o jogo e esconder. Mas eu sempre fui capaz de assumir tudo o que eu faço, enfrentando preconceitos e críticas. Acho que a novela vai mostrar isso. A necessidade de ser autêntica e lidar com os julgamentos”.

Leia também: Gente como a gente, Tatá Werneck customiza bota para arrasar em festa a fantasia