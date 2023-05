Diretor Martin Scorsese reuniu-se com o Papa Francisco e anunciou um filme sobre Jesus de Nazaré

Apesar de uma ligeira rejeição por parte de alguns fãs quando Martin Scorsese fez comentários críticos sobre o cinema de super-heróis, em 2018, não se pode duvidar do talento e do imenso impacto que o trabalho do cineasta deixou na história do cinema.

Agora, Scorsese chama novamente a atenção de seus seguidores e amantes da sétima arte, pois esta manhã, a revista Variety reportou que o diretor de 80 anos tomou a decisão de trabalhar em um novo filme sobre Jesus de Nazaré, a figura mais importante do cristianismo, e além disso fez uma curiosa ligação para se informar sobre o assunto, falando com ninguém menos que o Papa Francisco.

O diretor teve uma audiência com o Papa para obter detalhes sobre seu novo projeto cinematográfico

De acordo com a informação veiculada, Scorsese viajou para a Itália após sua estadia no Festival de Cinema de Cannes para a exibição de seu novo filme, Killers of the Flower Moon. O cineasta declarou que, juntamente com sua esposa, Helen Morris, teve uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano e que se dedicará ao desenvolvimento de um novo filme sobre a vida de Jesus.

"Eu respondi ao chamado do Papa aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo um roteiro para um filme sobre Jesus. E estou prestes a começar a fazer isso", disse Scorsese, segundo fontes da mídia.

Existe uma infinidade de filmes, de todos os tipos e gêneros, em torno da figura de Jesus Cristo. Uma das mais lembradas é, talvez, o filme de 2004, dirigido por Mel Gibson, “A Paixão de Cristo”, que foi indicado a três prêmios da Academia e se tornou uma referência sobre o tema.