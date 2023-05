De volta à rotina: Georgina Rodríguez, Parceira de CR7, surge com gingado após compromisso em Cannes (Reprodução/Instagram)

Georgina Rodríguez voltou com tudo para suas aulas de dança, após cumprir agenda na França, e compartilhou com seus seguidores na última segunda-feira (29). A modelo e parceira de Cristiano Ronaldo, de 29 anos, esteve presente em Cannes na semana passada, a fim de prestigiar o festival de cinema e desfila no tapete azul na gala amfAr.

Em suas últimas postagens, Georgina Rodríguez se mostrou bem presente em suas aulas de dança. A famosa arriscou em vários ritmos e segue se destacando nos passos da bachata e do twerk.

Embora não faz tanto tempo que a modelo passou a compartilhar registros de suas aulas por meio das redes sociais, Georgina tem se mostrado cada vez mais empenhada. Não é a primeira vez que os movimentos da famosa são compassados usando um salto alto. Além da postura, a influenciadora digital tem demonstrado ser fera na coordenação motora.

Georgina Rodríguez brilha em Cannes

A modelo cumpriu sua agenda no Festival de Cannes e impressionou com a escolha da composição utilizada. Para o evento da última sexta-feira (26), Georgina escolheu um vestido dourado com muito brilho, bem como seus acessórios.

A modelo resolveu prender seus cabelos em um longo rabo de cavalo, que nas fotos surgem posicionados em um lado na frente de seu ombro. Na maquiagem, a modelo optou por investir em algo mais leve, mas com muito ar de elegância.

Os fãs da famosa rasgaram elogios em seu Instagram. Na seção de comentários, escreveram que Georgina estava “impecável” no evento. Outros seguidores da influenciadora digital também não economizaram nos adjetivos e rasgaram elogios à modelo.

Além de sua aparição no festival, Georgina pisou no tapete azul na amfAr e tirou suspiros dos seguidores. Sua postagem chegou até a render diversos GIFs de Cristiano Ronaldo, confira: