Conheça o jatinho do atacante Neymar, avaliado em R$ 222 milhões

O atacante brasileiro que defende o PSG Neymar Jr. continua sem atuar nos gramados por conta da lesão no tornozelo direito, mas enquanto se recupera o jogador aproveita para passear um pouco pelo mundo.

E na última segunda-feira, Neymar mostrou um pouco do seu meio preferido de transporte, o jatinho modelo Falcon 900LX avaliado em cerca de R$ 222 milhões, com capacidade para até 14 passageiros que adquiriu recentemente.

Entre outros luxos, o avião de Neymar possui uma suíte, mesa de jantar, sala de estar, banheiro social e cozinha. Foi com ele que o jogador viajou para Mônaco, no último domingo, para acompanhar o GP de Fórmula 1. A viagem, inclusive, acabou o indispondo com a diretoria do clube, que queria entender por que ele não viajou com a equipe para o jogo que deu o título francês ao clube, já que estava com dificuldade para se deslocar, mas pode viajar até Mônaco para assistir a uma corrida.

Cruzeiros temáticos

Os fãs do atacante do PSG ficaram malucos com o anúncio do cruzeiro temático que contará com a presença de Neymar, em dezembro, no trajeto entre Santos e Búzios.

O cruzeiro será de quatro dias e o preço não é para qualquer bolso. As cabines mais simples podem sair por cerca de R$ 5 mil.

“Ney em Alto Mar”, como está sendo chamado o cruzeiro, vai oferecer 72 horas de passeio, com cassinos, parque aquático, academia, spa, teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro. A presença do craque e de sua família, além de amigos, também já foi confirmada.