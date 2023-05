Compositor de ‘Rap do Silva’, Bob Rum anima palco do ‘Encontro’ ao lado de Stevie B Imagem: reprodução Twitter/TV Globo (@tvglobo)

Se você foi adolescente ou jovem durante as décadas de oitenta e noventa, provavelmente se lembra de hits como ‘Rap do Silva’ e ‘Spring Love’.

Os compositores dessas duas canções, Bob Rum e Stevie B estiveram juntos no palco do ‘Encontro’ neste terça-feira (30) e animaram não somente os presentes no estúdio, mas também os internautas que sentiram uma sensação nostálgica.

No Twitter, uma usuária escreveu: “A Globo simplesmente tirou do fundo do baú Bob Rum cantando o hino “Rap do Silva” no Encontro. Eu amei! A mona tá velha? tá. Mas a música é um clássico brasileiro! E ele não aparece na mídia a séculos”.

Outra pessoa relembram seus tempos de bailes, como eram conhecidas as festas que tocavam esse tipo de música.

LEIA TAMBÉM: “Que coisa chata, hein”: Ana Maria Braga se irrita com comentários de Louro Mané no Mais Você

“Stevie B no Encontro, simplesmente o melhor funk melody! Bons tempos de baile, passinhos… Ôh saudade!”.

Um terceiro elogiou a voz do estadunidense: “Stevie b é mágico. Tenho 45 anos e esse cara só melhora. Olha a voz, olha o ao vivo desse cara”.

Veja um trecho da apresentação a seguir:

Bom Rum, Stevie B & Funk Melody é tudo de bom! 😎 #Encontro pic.twitter.com/Z5LrSSuqNL — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 30, 2023

‘Preciso falar no microfone?’: Atriz vira piada durante conversa com Patrícia Poeta

Mariana Nunes esteve no Encontro com Patrícia Poeta e logo na entrada no estúdio da TV Globo acabou virando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Tudo começou quando a atriz perguntou se precisava falar no microfone.

Ao vivo, Mariana, que está no elenco da novela Todas as Flores, entrou sorridente e muito aplaudida pela plateia: “Eu vou chamar agora ela, Mariana Nunes vem para cá! Olha que linda, gente”, disse Patrícia, que estava pertinho da entrada.

Ao chegar, a atriz estava muito empolgada e acabou cometendo a gafe: “Bom dia, Brasil! Tá boa? Eu preciso falar aqui no microfone?”, perguntou ela, que ouviu apenas um “precisa” da apresentadora do matinal.

A maravilhosa Mariana Nunes chegou no #Encontro 😍✨ pic.twitter.com/WcY7eQyTPf — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 30, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Ludmilla e esposa curtem show de Beyoncé e citam suposta encarada da cantora

⋅ “Bota casaco, tira casaco”: fãs repercutem possível volta em namoro de Maiara e Fernando

⋅ Estrela do OnlyFans revela se atuação de Tatá Werneck como stripper é digna de um PIX