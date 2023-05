Climão entre Patrícia e Manoel: Visita ao camarim deu o gatilho em Susana

Após climão ao vivo, Patrícia Poeta e Susana Vieira tiram fotos juntas no Encontro (Reprodução/@patriciapoeta)

O climão gerado por Susana Vieira durante o Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (29) continua repercutindo nas redes sociais, onde o assunto foi comentado durante todo o dia.

Segundo informações de Matheus Baldi, colunista do programa Melhor da Tarde, da Band, a veterana da Globo sabia que Manoel Soares tinha algumas perguntas para fazer durante o matinal, então, aproveitou o momento para lembrar Patrícia, mas acabou gerando um clima estranho para quem acompanhou a atração.

Susana Vieira corta Patrícia Poeta e avisa que Manoel Soares quer falar (Reprodução/Globo)

De acordo com ele, Manoel teria visitado Susana no camarim e falado que teria pouco espaço durante o programa ao vivo, mas que gostaria de fazer muitas perguntas para ela. Nesta conversa, o apresentador teria dito que não sabia se teria possibilidade de falar ou se seria “impedido”.

LEIA TAMBÉM: Não é A Fazenda: Ex de Jojo Todynho está cotado para novo reality show

Sabendo disso, Susana Vieira teria aproveitado a deixa durante sua participação no Encontro para mandar a frase que foi replicada em muitas postagens no Twitter: “Manoel, tenho uma coisa para te perguntar, você tem alguma pergunta para me fazer?”, disse a veterana, que comentava sobre sua personagem na novela Terra e Paixão.

Susana Vieira conversa com Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado no Encontro (Reprodução/Globo)

Durante o programa de Cátia Fonseca, Matheus Baldi disse ainda que a visita dos apresentadores ao camarim dos convidados é muito comum, mas que Patrícia Poeta não conseguiu fazer: “A Patrícia chegou em São Paulo com uma crise de sinusite e não conseguiu ir até o camarim da Susana, o que é de praxe, coisa que o Manoel fez”.

Por fim, o colunista disse que a entrevista de Susana Vieira era para ser uma homenagem, mas acabou tomando um caminho diferente e durante mais tempo que o previsto: “O que foi pensado para o programa acabou indo para um caminho diferente, mas dá para entender porque ela parou tudo. Ela quis de alguma maneira tentar ser justa mesmo. Ela quis, ouvindo a história que ouviu do Manoel, intervir nessa situação. Não sabendo que não é bem isso que acontece”.

LEIA TAMBÉM: ‘Ele quer falar’: Ao vivo, Susana Vieira deu um chega para lá em Patrícia Poeta