“Bota casaco, tira casaco”: fãs repercutem possível volta em namoro de Maiara e Fernando

A notícia de que a cantora Maiara, irmã de Maraisa, e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, foram vistos juntos em um shopping em São Roque, no interior de São Paulo, foi o suficiente para movimentar os fãs. “Bota casaco, tira casaco”, brincou uma seguidora.

E não é para menos, já que os sertanejos têm uma longa história de idas e vindas no relacionamento. O casal já rompeu e reatou o namoro nada menos do que 11 vezes.

As imagens do casal passeado no Catarina Outlet, no interior de São Paulo, foram divulgadas pelo colunista Léo Dias, e mostram os dois cantores andando lado a lado, com roupas confortáveis, mas nada que sugira um ‘date’. Sequer andavam de mãos dadas.

Mas para os seguidores qualquer fagulha é um caso de incêndio e muitas já parabenizaram os sertanejos por reatarem o relacionamento. “Tô tão feliz feliz de ver Maiara e Fernando” e “O amor venceu” foram alguns dos comentários.

Mas tem uma parte dos seguidores que está cansada desse vai e vem criticou a postura, sobretudo, de Maiara, a quem acusam de falta de personalidade. “Quanta falta de personalidade e amor-próprio nessa mulher”, disse um comentário. “Essa daí não se valoriza mesmo”, disse uma fã.

Apesar das imagens e torcida dos fãs, muitos não acreditam que se trate de um retorno do casal, já que Maraisa já foi flagrada no começo do mês em momentos mais íntimos com o também cantor sertanejo Matheus Gabriel, que chegou a acompanhar a dupla de irmãs em shows pelo interior.

Só no luxo

A dupla Maiara e Maraisa, quando não está na estrada fazendo shows, descansa em uma magnífica mansão em um condomínio de Goiânia, avaliada em R$ 7 milhões, em área de 7 mil metros quadrados com 870 metros de área construída.