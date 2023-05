“Achou que eu estava pelada?”: MC Pipokinha leva bronca de piloto após tirar calça em cabine

MC Pipokinha mais uma vez gerou polêmica nas redes sociais após mais uma atitude inapropriada. Desta vez, a funkeira de 23 anos, apareceu em um vídeo gravado na cabine de um avião.

O vídeo que foi divulgado nesta segunda-feira, 29 de maio, Pipokinha aparece sentada na cadeira do piloto e, aos risos, ela abaixa a calça, mostrando sua bunda, quando seu amigo, que grava o vídeo pergunta: “Você é a pilota”. Ela empina e diz: “só a bundinha moço”. Neste momento, o piloto chama a atenção da cantora, dizendo que não pode.

No entanto, a funkeira parece não se preocupar muito, respondendo: “Não mostrei, tô de shorts. Achou que eu tava pelada, né?”, diz a cantora antes de dar um “tapinha” no piloto. Confira a cenaa abaixo:

🚨ASSISTA: Em cabine de avião, MC Pipokinha tira calça ao lado de piloto e é advertida. pic.twitter.com/tOzTOjPsMe — CHOQUEI (@choquei) May 29, 2023

Após a divulgação do vídeo, a cantora foi duramente criticada nas redes sociais. “Mds cadê a noção dessa mulher, até hoje não sei como deram fama a ela sério, eu não tenho nada contra Ela mais as vezes acho Ela meio sem noção”, comentou um internauta.

“Se alguém em uma empresa japonesa fizesse isso, a empresa iria à falência”, escreveu outro internauta. “Brasil exportando vergonhas para o mundo mais uma vez”, lamentou um brasileiro.

MC Pipokinha não passa uma semana sem se envolver em polêmicas

Na última semana, a funkeira foi duramente criticada nas redes sociais por inventar um suposto desaparecimento no último final de semana. Depois de um show na madrugada de domingo, integrantes da equipe da cantora afirmaram que ela estava desaparecida e que não era vista desde que entrou no carro de um fã após o show.

O dançarino da funkeira, Jonas Kaik, foi quem anunciou o sumiço por meio dos stories no Instagram. “Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você?”, disse ele. “Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa”, continuou.

Horas depois, o mesmo dançarino que tudo não passava de uma jogada de marketing para lançamento do próximo clipe de Pipokinha. O que deixou muitos fãs e artistas irritados.

