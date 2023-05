Academia das famosas: Lexa e Pocah treinam juntas e detalhe chama a atenção

A onda de treinos tomou conta das redes sociais de muitas famosas, como Jojo Todynho. Mas, além da vencedora do reality show A Fazenda 12, Lexa e Pocah também decidiram mostrar como mantém a boa forma.

No Instagram, a ex-BBB brincou com os fãs que no fim de semana tomou mais de vinte chopes, mas que a semana começou com muito exercício, que estava sendo coordenado por Carol Vaz, a mesma personal de jojo: “Elas vão ser muito punidas por isso”, avisou a treinadora.

Separada de MC Guimê, Lexa não deseja nada de ruim para o ex-marido (Reprodução/Instagram)

Ao lado de Pocah estava a funkeira Lexa, que também está cuidando do corpo e da alimentação. Seguindo os passos de Jojo Todynho, a funkeira treina quase todos os dias e também é acompanhada por um nutricionista.

LEIA TAMBÉM: ‘Terra e Paixão’: Nova personagem, Isabel, promete agitar a trama ao trair Aline e chantagear Antônio

As duas estavam juntas em uma academia no Rio de Janeiro, onde se divertiram e fizeram alguns agachamentos e chegaram até a abraçar Carol: “Trouxe a Lexa para treinar com a Carol. Ela está com esse olhar que parece um pedido de socorro, mas eu juro que ela amou”, brincou a funkeira.

Lexa celebra motivação para treinar

A cantora começou a mostrar em seu perfil oficial no Instagram como cuida do corpo e da mente. Acompanhada pelo nutricionista Isaac Araujo, que é seu irmão, a famosa também segue firme na academia e não deixa de mostrar sempre alguns momentos pegando pesado nos exercícios.

Lexa perdeu 4 kg ao focar em dieta e exercícios físicos (Reprodução/@lexa)

Em um post, Lexa chegou a comentar que perdeu 4 kg com uma dieta focada na reeducação alimentar feita pelo irmão: “Tô amando cuidar do meu corpo e da minha alma”, escreveu a funkeira em uma publicação feita na última semana.

Vale lembrar que durante a pandemia, a famosa permitiu abusar um pouco da alimentação em meio ao isolamento social e chegou a revelar que na ocasião se faria novas intervenções cirúrgicas: “Já fiz cirurgias plásticas antes e engordei. Emagreci, agora, sim, naturalmente com alimentação e exercício, mas tenho vontade de fazer outra cirurgia se me der na telha. Tenho uma marquinha [na barriga] que me incomoda também e falo isso porque sou muito clara”, admitiu ela em outra entrevista.

LEIA TAMBÉM: Maíra Cardi confirma problema de saúde após aparição em cadeira de rodas