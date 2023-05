Vídeo: Shakira surpreende seus fãs com uma breve versão acústica de ‘Acróstico’. Assista!

No dia 15 de maio, Shakira lançou para o mundo o clipe oficial de “Acróstico”, música na qual seus filhos Milan e Sasha fazem sua estreia como cantores.

“Este ano Milan escreveu canções que me fizeram chorar de emoção e Sasha passou horas ao piano, descobrindo sua voz. Ambos compartilharam ao meu lado no estúdio e ao ouvir esta música dedicada a eles, eles me pediram para participar. Eles sentiram e interpretaram por si e para si, com a paixão e o sentimento de quem carrega a música dentro de si. Milan e Sasha, é tão bom ver como eles abrem suas asas para começar a realizar seus sonhos! Não há nada que me faça sentir mais realizada do que ser mãe de vocês”, escreveu a cantora colombiana na legenda da publicação, contando sobre a colaboração musical que fez com seus filhos.

A carreira de Shakira voltou a decolar com seus lançamentos recentes, que abordam a sua separação com o pai de seus filhos, Gerard Piqué. E, o fato de essa música falar sobre sua relação com seus filhos e o amor genuíno, também a tornou um grande sucesso, gerando 86 milhões de visualizações no YouTube.

Agora, a intérprete de “Te Felicito” tem oficialmente duas versões de “Acróstico”: a solo e a que gravou em colaboração com Milan e Sasha. Além delas, Shaki resolveu agradar seus fãs fazendo uma pequena versão acústica.

Neste domingo, 28 de maio, Shakira publicou um vídeo em seu perfil do Instagram cantando a música enquanto tocava violão, como fazia antigamente. Apesar de ter cantado apenas o refrão de ”Acróstico”, o vídeo já conta com quase um milhão de curtidas, sem contar os milhares de comentários dos seus fãs, colegas e amigos que continuam a aplaudir o seu talento.

