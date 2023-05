‘Terra e Paixão’: Nova personagem, Isabel, promete agitar a trama ao trair Aline e chantagear Antônio

‘Terra e Paixão’ recebe uma nova personagem nos próximos capítulos, Isabel, interpretada por Yasmin Gomlevsky. A jornalista finalmente surge em Nova Primavera, com o intuito de revisitar a antiga colega da faculdade, Aline (Bárbara Reis). Contudo, o único motivo de sua chegada é usar Aline para extorquir Antônio (Tony Ramos), de acordo com o Gshow. A trama das nove, da Rede Globo, promete ser agitada com as reviravoltas programadas.

Isabel chega à cidade com o intuito de usar o relato de Aline, capaz de comprometer Antônio e conseguir arrancar um bom dinheiro do personagem. Embora a colega se mostre confusa com a visita, a jornalista não dá nenhum sinal de seus objetivos em Nova Primavera.

Na novela, Aline escreveu uma carta em que conta todo o atentado que matou seu marido. No registro, a personagem afirma que se algo acontecesse a ela, a culpa seria de Antônio. Ao tomar conhecimento da história, Isabel procura se beneficiar.

A personagem revela ter perdido o emprego e está enfrentando dificuldades financeiras no momento: “Segurei até agora. Pensei: a carta da Aline vale ouro. Mas eu acho que essa carta vale. Um bom dinheiro”, diz Isabel.

Próximos capítulos da trama

Embora o objetivo seja tirar dinheiro de Antônio, Isabel diz que não se trata de uma chantagem, mas procurou Antônio dada sua situação financeira e revela quanto vale seu silêncio pelo segredo do vilão.

“É valor alto, mas diante da sua situação... eu me compadeço”, afirma Antônio. Contudo, resta saber se a jornalista receberá o pagamento para manter a boca fechada.

A novela das nove, estreada no início de maio, conta com a direção geral de João Paulo Jabur e a direção artística de Luiz Henrique Rios. O elenco da trama da Globo é composto por: Bárbara Reis, Cauã Reymond, Johnny Massaro, Glória Pires, Tony Ramos, Paulo Lessa, Agatha Moreira e Débora Ozório.

