Patrícia Poeta e Sonia Abrão devem se encontrar em audiência

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) vai solicitar que as apresentadoras Patrícia Poeta e Sonia Abrão se encontrem em uma audiência nas próximas semanas.

De acordo com o site ‘Notícias da TV’, o encontro é uma tentativa de conciliação entre as partes, em virtude da ação judicial que Patrícia Poeta, apresentadora do ‘Encontro’, na TV Globo, moveu contra Sonia Abrão, do ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!.

Ainda segundo o site, o órgão fez a recomendação após avaliar que existe espaço para que o caso seja solucionado em comum acordo, sem a necessidade de ir ao tribunal.

“Cuidando-se nestes autos de descrição de prática de crimes contra a honra, opino, inicialmente, antes de juízo de recebimento da ação penal privada, que seja designada audiência de tentativa de conciliação, intimando-se as partes em litígio para comparecimento”, diz o documento que o site teve acesso.

Caso as duas não entrem em acordo, o MP irá analisar se aceita a queixa-crime da apresentadora da Globo, que acusa Abrão de injúria e calúnia.

Relembre o caso

Patrícia Poeta não quer apenas que Sonia Abrão faça uma retratação pública sobre suas falas polêmicas no programa A Tarde é Sua. Agora, a contratada da TV Globo decidiu abrir um processo por injúria e difamação contra a jornalista da RedeTV!.

Segundo André Perecmanis, advogado da apresentadora do Encontro, Sonia terá que responder na justiça: “Ela [Sonia Abrão] praticou alguns crimes, na verdade. A gente pede que ela seja condenada por esses crimes, como injúria e difamação”, comentou o jurista, ao site Notícias da TV.

O advogado de Patrícia Poeta afirma ainda que o processo criminal não tem como objetivo punir a apresentadora do A Tarde é Sua financeiramente. Segundo ele, a famosa não busca uma indenização financeira, mas sim uma punição pelos tais crimes.

