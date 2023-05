O rei Charles homenageou Tina Turner com uma música muito especial para Lady Di

O rei Charles III relembrou a falecida Tina Turner, apelidada de “Rainha do Rock & Roll”, com uma homenagem musical após sua morte, aos 83 anos, que aconteceu na última quarta-feira, 24 de maio.

Como foi a homenagem de Charles à Tina Turner?

O monarca recém-coroado permitiu que a Band of the Welsh Guards apresentasse o hit da rainha do rock de 1989, “The Best”, durante a troca da guarda do lado de fora do Palácio de Buckingham, de acordo com vídeo compartilhado pela Forces News.

O grupo também se juntou ao Corpo de Tambores do Primeiro Batalhão da Guarda Galesa para a cerimônia do centenário, na qual a Guarda do Rei entrega a responsabilidade de proteger o Palácio de Buckingham e o Palácio de St. James à Nova Guarda.

O monarca de 74 anos, conheceu a lendária cantora em 1986, quando ela se apresentou no Prince’s Trust All-Star Rock Concert no estádio de Wembley, em Londres.

“The Best”, a música de Tina Turner favorita de Lady Di

“The Best” é uma música muito amada pela princesa Diana e outros membros da família real. Em um episódio de dezembro de 2021 da série Apple Fitness + Time to Walk, o príncipe William revelou que sua mãe tocava a faixa para ele e seu irmão, o príncipe Harry, enquanto ela os levava de volta a escola.

“Uma das músicas que eu me lembro muito e que ficou comigo todo esse tempo, e que até hoje eu gosto bastante secretamente é ‘The Best’, da Tina Turner, porque sentar no banco de trás, cantando, parecia um verdadeiro momento em família”, compartilhou o príncipe de Gales, de 40 anos.

William, que tinha 15 anos quando Diana morreu em 1997, continuou: “Minha mãe dirigia e cantava a plenos pulmões e ouvir a música no caminho para os portões da escola onde ela nos deixava”, acrescentando que “quando ouço agora, me lembra aquelas viagens de carro e traz muitas lembranças de minha mãe”.

