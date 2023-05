‘Nasci para isso’: Ex de Jojo Todynho decide voltar para carreira militar

Desde que se casou com Jojo Todynho, Lucas Souza foi e voltou das redes sociais algumas vezes e, depois da separação polêmica, acabou usando a ferramenta para ganhar fama e dinheiro, chegando a deixar de lado a carreira militar.

Mas, neste fim de semana, o ex-anônimo decidiu fazer uma declaração bombástica aos seus seguidores; Segundo ele, o próximo ano vai marcar o seu retorno ao exército braisleiro: “Eu não iria falar da decisão que eu tomei. Eu iria deixar rolar mais um pouco”, começou ele.

“Em 2024 eu volto a ser militar da ativa. Em julho de 2024 eu volto a ser militar. Eu estou emocionado com isso, porque eu não posso antes. Eu tenho outros planos para este ano ainda. Foi para isso que eu nasci, é a minha vocação”, contou Lucas Souza, que estava no seu carro.

Vale destacar que o ex-marido de Jojo Todynho está cotado para a próxima temporada de A Fazenda, reality show da Record TV, que estreia em setembro deste ano. Será que é por isso que ele não vai retornar?

Lucas rompeu com o exército?

Depois da separação polêmica, o ex de Jojo Todynho tentou continuar com sua carreira nas forças armadas, mas também investindo na vida de influenciador digital. Mas, não conseguia conciliar tudo e ainda lidar com as notícias que surgiam na época e, por isso, acabou decidindo se afastar do trabalho.

Além disso, depois de anunciar o fim do matrimônio e voltar atrás, o oficial do exército revelou que precisou cuidar da saúde mental para lidar com críticas: “É muito diferente da minha vida antigamente. Eu tinha uma vida no anonimato e mais regrada. Agora, tenho uma vida pública. Tem que se adaptar e a melhor maneira é se adaptar às críticas, à vida dela, tentar acompanhar Jojo”, contou ele durante uma entrevista à Quem.

Outro choque ao assumir o romance foi a receptividade dos fãs e haters da cantora. Para o militar, a internet é muito cruel. Logo no começo do namoro, Lucas precisou lidar com comentários preconceituosos e maldosos e também deu um tempo das redes sociais.

Na entrevista, Lucas Souza disse que precisou de ajuda para lidar com o psicológico e com a vida pública: “Todo mundo opina sobre tudo. As pessoas acham que opinião não é ofensa. Tem que saber lidar, tem que ter um preparo psicológico. Eu faço terapia, faço consulta com psicólogo, porque, querendo ou não, você no seu subconsciente deixa aquilo te abalar, o que acaba afetando algumas coisas na sua vida”, explicou ele.

