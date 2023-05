‘Merecedora’: Patrícia Poeta recebe chuva de elogios no fim de semana; entenda

Patrícia Poeta aproveitou o fim de semana para atualizar o feed do seu perfil oficial no Instagram, movimentando muitos seguidores, afinal, a apresentadora do Encontro postou fotos novas no sábado (27) e no domingo (28).

No primeiro dia, a contratada da TV Globo postou uma imagem onde aparece com um look de outono e inverno, com uma boina na cabeça e um casaco xadrez. Na legenda, Patrícia colocou apenas “sabadou”, deixando os seguidores curiosos para saber onde ela iria.

Nos comentários, mais de duzentas pessoas resolveram conversar com a comandante do programa Encontro. Uma fã escreveu que a famosa era “intelectual e a mais linda da TV brasileira. Outro disse que Patrícia ficava linda com “qualquer roupa”, mas que o look usado na publicação deixava ela “maravilhosa”.

Já no domingo (28), Patrícia Poeta publicou uma foto com os cabelos soltos e um look preto. Na legenda, ela lembrou que era “finalzinho de domingo” e desejou uma “boa semana” para todos os fãs, que não perderam tempo e responderam a famosa.

Nos comentários, uma seguidora mandou: “Que a semana lhe traga boas energias e sorrisos leves. Bons encontros e reencontros”. Uma outra disse que Patrícia Poeta “lutou e enfrentou altos e baixos e é merecedora para apresentar o Encontro”, que nesta segunda-feira (29) recebe o cantor Ferrugem, como atração musical.

A onda de mensagens positivas para a apresentadora da TV Globo continuaram nas duas fotos publicadas no perfil oficial do Instagram. Além das mensagens motivacionais, há quem não deixou de falar que Patrícia Poeta era linda e maravilhosa, além de uma boa jornalista.

Vale destacar que, atualmente, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, conta com mais de 3,2 milhões de seguidores, que sempre buscam interagir com suas postagens, seja no feed ou nos stories, onde a famosa mostra os bastidores de seu programa.

