Jodi Benson, a Ariel original, é sincera sobre as mudanças feitas em ‘A Pequena Sereia’ da Disney

Os fãs leais de A Pequena Sereia podem ter tido algumas dúvidas se gostariam ou não do novo remake live-action do clássico da Disney, mas esse certamente não é o caso de Jodi Benson, também conhecida como a voz da Ariel original.

Caso você ainda não tenha ouvido, o musical de fantasia, lançado nos cinemas em 26 de maio, apresenta versões atualizadas de canções clássicas para torná-las mais sensíveis culturalmente. Por exemplo, a faixa popular “Kiss the Girl” foi ajustada para incluir o consentimento da mulher, enquanto “Poor Unfortunate Souls” encorajou as mulheres a falarem.

Aparentemente, isso levou à reação de alguns fãs, mas Benson falou em apoio a essas mudanças, observando que “os tempos mudam”.

Ela disse à People: “ Quando você olha para o nosso filme, começamos no estúdio em 1986 e fomos lançados em 1989. Os tempos mudam, as pessoas mudam, as culturas mudam. O que importa e o que é importante muda. E, como estúdio, precisamos fazer esses ajustes e levar em consideração o que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos estar atentos”.

Ela acrescentou: “Eu sinto todas as nuances e pequenas mudanças aqui e ali são muito importantes. É muito importante abordar o que está acontecendo agora em nosso mundo e torná-lo eficaz para o nosso período de tempo, onde estamos agora nesta geração .”

Além de modernizar as músicas, o diretor Rob Marshall também incluiu um elenco diversificado, liderado por ninguém menos que a poderosa vocalista Halle Bailey. Sobre a atuação da cantora, Benson disse: “Adorei tudo o que ela fez com o filme. Eu amo a atuação, amo o canto e apenas o espírito puro. Seu lindo amor pelo personagem transparece. É apenas uma performance linda, linda”.

Ela continuou: “A maneira como eles prestaram homenagem à integridade de nosso filme original brilha de uma maneira tão bonita. É realmente de tirar o fôlego” .

A live-action de A Pequena Sereia já está disponível nos cinemas.

