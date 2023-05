Na semana passada, o Festival de Cannes, na França, recebeu diversas celebridades do mundo inteiro para prestigiar obras cinematográficas do mundo todo. Georgina Rodríguez, a modelo de 29 anos de idade, foi uma das que marcaram presença no local, chamando a atenção de diversos seguidores que a acompanham na internet.

Além do festival, ocorreu o Gala AmfAr em Cannes, um evento beneficente que conta com o “tapete azul” com passagem de famosos. Após passagem na França durante a semana passada, Georgina Rodríguez compartilhou alguns registros no último domingo (28) e nesta segunda-feira (29), com uma composição deslumbrante.

Munida de acessórios da famosa grife Chopard, a modelo e parceira de Cristiano Ronaldo optou por uma composição “all black”, elegendo um vestido preto decotado com um recorte lateral nas pernas. Deslumbrante, Georgina recebeu diversos elogios em suas redes sociais. Dentre as mensagens de carinho dos seguidores, diversos internautas alimentaram a seção de comentários com GIFs do jogador.

GIFs de Cristiano Ronaldo tomam conta de comentários após Georgina Rodríguez publicar registros (Reprodução/Instagram)

Vestido dourado no festival

Georgina Rodríguez surgiu no Festival de Cannes, na França, com uma composição etérea e de tirar o ar. Para o evento desta sexta-feira (26), a famosa escolheu um vestido dourado com muito brilho, bem como seus acessórios.

Georgina resolveu prender seus cabelos em um longo rabo de cavalo, que nas fotos surgem posicionados em um lado na frente de seu ombro. Na maquiagem, a modelo optou por investir em algo mais leve, mas com muito ar de elegância.

Os fãs da famosa rasgaram elogios em seu Instagram. Na seção de comentários, escreveram que Georgina estava “impecável” no evento. Confira mais alguns comentários em relação à presença da famosa no festival:

“Deslumbrante.”

“Georgina, uma grande mulher.”

“Princesa? Uma rainha.”

“Não tenho palavras para descrever o quanto te admiro. Você continua assim e que Deus sempre e com certeza vai iluminar você e sua família. Amo você.”

