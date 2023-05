‘Eu não morro’: Entenda a fala de Susana Vieira para Patrícia Poeta na Globo

Susana Vieira conseguiu descontrair o Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (29). Ao vivo, a atriz que fez Cândida em Terra e Paixão falou sobre sua personagem e também sobre a vida fora das câmeras.

Durante a conversa com Patrícia Poeta, a veterana contou que mudou radicalmente o perfil da antiga dona de bordel: “Foi diferente daquilo que eu fiz. Era para ser uma senhora de noventa anos e queriam que eu tivesse um cabelo branco e corcunda. Mas, eu não tenho nem cara de oitenta anos”, começou ela.

Além de tirar os cabelos brancos de Cândida, Susana Vieira disse para Tati Machado que os looks também precisavam ser repensados: “Ela usava umas roupas largas e eu sempre gostei de coisa justinha. Gosto de roupa bem garota, então, adaptamos. Afinal, ela era uma dona de bordel, gente”, brincou a famosa.

"vou processar a pessoa que me chamar de velha" Susana Vieira, ÍCONE DEMAIS! #Encontro



pic.twitter.com/hVRADt3Ur0 — Diogo Lamarque (@diogolamarque) May 29, 2023

Susana Vieira disse ainda que não soube morrer ao ver a última cena de sua personagem na novela Terra e Paixão, exibida no horário nobre da Globo. Ela ainda ouviu um depoimento de Tony Ramos, ator que também faz parte do elenco.: “Eu já fiquei louca quando me deram os primeiros vinte capítulos e eu descobri que iria morrer. Eu não morro nem na vida real”, brincou ela.

Vale lembrar que antes de Susana Vieira assumir o papel, Cândida estava escrita para Fernanda Montenegro, que deixou o elenco fixo da TV Globo. Na época, a veterana afirmou que não renovou seu contrato com a emissora, após 41 anos de parceria, pelas redes sociais.

"Qualquer papel você faz maravilhosamente bem"

"Eu sei"



Simplesmente Susana Vieira no #Encontro pic.twitter.com/ehxb5TzZVl — Danilo of the Kingdom ✨ (@Reenlsober) May 29, 2023

Segundo o site Caras, com informações do jornalista Lauro Jardim, do O Globo, a veterana da TV desistiu de fazer a novela de Walcyr Carrasco para não se comprometer com um trabalho de longa duração, afinal, são mais de 200 capítulos previstos.

Na novela da Globo, Cândida é uma mulher que sabe todos e os mais obscuros segredos da poderosa Irene, personagem interpretada por Gloria. Na trama, ela foi dona de um bar musical, onde trabalhou com algumas garotas de programa. Durante o tempo, Candida foi conhecendo muitas pessoas e ouvindo muitas histórias e, por causa disso, ela é uma mulher que sabe de tudo que acontece na cidade fictícia.

