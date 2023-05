‘Ele quer falar’: Ao vivo, Susana Vieira deu um chega para lá em Patrícia Poeta

Susana Vieira conversa com Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado no Encontro (Reprodução/Globo)

Susana Vieira movimentou mesmo o Encontro desta segunda-feira (29), afinal, ela acabou ressuscitando nas redes sociais as intrigas entre Manoel Soares e Patrícia Poeta ao questionar se o apresentador não gostaria de perguntar algo.

Durante sua entrevista, Patrícia Poeta e Tati Machado seguiam comentando sobre a personagem e a carreira da atriz veterana, quando no meio do programa ela resolve afirmar que Manoel estava querendo falar e acabou acordando os haters que impulsionam a ideia de que ele não tem voz no matinal da Globo.

Susana Vieira corta Patrícia Poeta e avisa que Manoel Soares quer falar (Reprodução/Globo)

“A Susana Vieira virando para o Manoel perguntando se ele queria fazer pergunta pra ela, porque a Patrícia Poeta não deixa”, escreveu uma pessoa no Twitter, ao acompanhar o programa ao vivo. Já uma segunda, afirmou que Patrícia não deixava a atriz falar durante o matinal.

Outro perfil disse que Susana, que interpretou Cândida em Terra e Paixão, foi elegante ao querer ouvir as perguntas de Manoel Soares: “Sim, você viu que ela perguntou se Manoel não tinha uma pergunta pra ela. Foi uma maneira elegante de dizer que só a Patrícia que conduz a entrevista”.

Claramente Suzana Vieira detestando estar c Patrícia Poeta hj #Encontro — otnemicsan (@gstbbs) May 29, 2023

As críticas e brincadeiras seguiram durante toda a conversa com Patrícia Poeta e também o programa. Pelas redes sociais, alguns fãs afirmaram que a situação foi uma lição para a apresentadora: “A Susana Vieira no Encontro fez a Patrícia Poeta pagar por todos os pecados que ela cometeu”, afirmou um perfil.

A Suzana Vieira kkkk "Manoel você tem alguma pergunta para me fazer?" Enterrou a Patrícia pic.twitter.com/U62HuVDpOc — namastê de 8h às 19h (@lbertootero) May 29, 2023

Susana Vieira fala que não morre

A atriz da Globo falou sobre sua personagem na novela da Globo e também sobre a vida fora das câmeras. Durante a conversa com Patrícia Poeta, a veterana contou que mudou radicalmente o perfil da antiga dona de bordel.

“Foi diferente daquilo que eu fiz. Era para ser uma senhora de noventa anos e queriam que eu tivesse um cabelo branco e corcunda. Mas, eu não tenho nem cara de oitenta anos”, começou ela.

No Encontro, Susana VIeira fala sobre sua personagem em Terra e Paixão (Reprodução/Globo)

Além de tirar os cabelos brancos de Cândida, Susana Vieira disse para Tati Machado que os looks também precisavam ser repensados: “Ela usava umas roupas largas e eu sempre gostei de coisa justinha. Gosto de roupa bem garota, então, adaptamos. Afinal, ela era uma dona de bordel, gente”, brincou a famosa.

Susana Vieira disse ainda que não soube morrer ao ver a última cena de sua personagem na novela Terra e Paixão, exibida no horário nobre da Globo. Ela ainda ouviu um depoimento de Tony Ramos, ator que também faz parte do elenco.: “Eu já fiquei louca quando me deram os primeiros vinte capítulos e eu descobri que iria morrer. Eu não morro nem na vida real”, brincou ela.

