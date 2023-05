Dança dos Famosos: Eliminações após a repescagem repercutem na web

Depois da repescagem, a Dança dos Famosos voltou ao seu sistema natural e mais duas duplas foram eliminadas neste domingo (28). Para quem não acompanhou o Domingão com Huck, Nattan e Bia Marques e Bruno Diaz e Juliana Alves deixaram o quadro.

Desta vez, as duplas tiveram que dançar salsa para levar as melhores notas dos jurados, mas o cantor cearense, que tinha voltado da repescagem, não conseguiu se sair muito bem e deixou o reality show, que desta vez contou com Sandy e Wanessa Camargo no júri artístico.

No Twitter, a eliminação também virou assunto: “Ontem (domingo) o Nattan, junto com a minha princesa Bia, foi eliminado da Dança dos Famosos e me bateu uma bad. Agora, não vou ver eles mais juntinhos/todos os domingos”, escreveu uma fã do quadro, que é apresentado por Luciano Huck.

Uma outra fã também ficou triste ao saber que o cantor cearense iria deixar o reality show: “Cada apresentação deles foi incrível, a Bia é uma excelente professora, tranquila, paciente”, lembrou a publicação.

Como de costume, o júri técnico da Dança dos Famosos contou ainda com Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, mas Sandy e Wanessa Camargo chamaram a atenção de quem acompanhou o quadro: “Raiva até agora daquelas pestes que estavam no júri artístico hoje, no Domingão, que não vou nem falar o nome que dá nojo. Ficar dando 9,9, não aprendem.. aff”.

No programa deste domingo (28), Carla Diaz, Daiane dos Santos e Bruno Cabrerizo saíram na frente no ranking e continuam na disputa pela vitória na Dança dos Famosos, que deve acabar nos próximos meses.

Vale lembrar que, no passado, o quadro era comandado por Fausto Silva, que apresentava o Domingão, mas com a saída do veterano da Globo, o apresentador Luciano Huck virou o comandante oficial das tardes de domingo na TV Globo. Antes disso, Thiago Leifert apresentou a primeira temporada da Super Dança dos Famosos, que entrou no ar para cobrir o horário deixado por Faustão.

