Conheça o truque ‘Happy Feet’ de Kate Middleton para as melhores poses em fotos reais

Kate Middleton, de 41 anos, é uma mestra em posar na frente das câmeras. É claro que, como membro da realeza britânica, ela provavelmente aprendeu algumas coisas sobre como exibir seus melhores ângulos e, agora, os fãs da realeza estão divulgando um truque que a princesa de Gales utiliza secretamente.

Em um vídeo de fevereiro de 2022 que viralizou no TikTok, a princesa Kate é vista posando para fotos com a rainha Margrethe II e a princesa Mary da Dinamarca. O vídeo mostra a rainha pedindo à então duquesa para se aproximar para tirar uma foto e, se você olhar de perto, verá que Catherine sutilmente arrasta os pés para o lado, em um movimento semelhante ao viral calcanhar / e da dança “happy feet”.

Então, o que exatamente Kate Middleton faz?

Basicamente, em vez de dar passos largos enquanto as câmeras estão piscando, a princesa de Gales alterna entre o calcanhar e a ponta do pé, arrastando lentamente os pés para o lado para se aproximar das pessoas com quem está tirando fotos.

Qual é o objetivo desse truque?

Como um internauta comentou no vídeo, parece haver uma razão lógica para a princesa fazer essa mexidinha com os pés. Quando um usuário perguntou por que ela simplesmente não deu um passo, outro espectador escreveu: “Porque as pessoas tiram fotos a cada segundo, então pareceria estranho se houvesse apenas uma foto dela dando um passo gigante à frente”. Nossa, nem pensamos nisso.

A princesa de Gales tem outros hacks?

A especialista em moda real Miranda Holder publicou um TikTok para mostrar como a princesa de Gales sempre mantém o queixo paralelo ao chão. “Ela simplesmente foi treinada para sempre manter o queixo paralelo ao chão”, diz Holder. “Ela não inclina para baixo, ela não inclina para cima, e isso garante uma foto bonita todas as vezes.”

