Clima de romance no ‘Encontro’ com Susana Vieira: aos 80 anos, atriz mostra que está na pista e flerta com produtor Reprodução - Instagram - Susana Vieira e Fred Duarte

Esbanjando simpatia e carisma, a atriz Susana Vieira, de 80 anos, participou de um bate-papo hoje (29) no programa Encontro, da TV Globo. E, marcando a atração, um dos pontos que chamou a atenção foi o momento que a artista flerta com um dos produtores.

Susana relatava que tem “facilidade em arrumar namorados nos locais que frequenta”, quando foi surpreendida por uma salva de palmas que dentre as pessoas contava com a participação do produtor que posteriormente foi identificado como Fred.

“Gostei daquele que está batendo palmas”, disparou Susana, que aproveitou o momento e seguiu dizendo: “Você é muito sorridente e alegre. Foi a primeira pessoa que reparei”.

Depois da repercussão, Fred Duarte compartilhou o momento em sua conta do Instagram e aproveitou para escrever: “Se @susanavieiraoficial falou… tá falado! Um dos maiores ícones da TV brasileira me elogiou ao vivo, então eu tenho todo o direito de ficar me achando hahaha! Ganhei minha semana”.

Assista abaixo ao momento em que Susana elogia Fred. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

