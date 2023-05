Chocolate com Pimenta: Obra de arte deixa Danilo ainda com mais ciúmes de Miguel

Chocolate com Pimenta: Danilo encontra quadro de Miguel e fica revoltado ao ver Ana Francisca sem roupa (Reprodução/Globo)

Danilo (Murilo Benício) e Ana Francisca (Mariana Ximenes) vão brigar mais uma vez na reprise de Chocolate com Pimenta. Nos próximos capítulos, o protagonista vai cair em um novo plano criado por Olga (Priscila Fantin), que vai acabar envolvendo Miguel (Caco Ciocler).

Na cena, Danilo vai encontrar um quadro pintado pelo filho de Ludovico (Ary Fontoura) e ficará com muita raiva, já que a musa inspiradora foi Aninha, que aparece quase sem roupa, fazendo o jovem acreditar que foi enganado.

“Então esse é o famoso retrato que o Miguel pintou de você”, afirma Danilo, que fica incrédulo ao perceber que ela está apenas de roupa íntima. Mas, o quadro em questão foi trocado por Olga, que ainda pensa em terminar com o romance dos protagonistas da novela.

Chocolate com Pimenta: Miguel pinta quadro de Ana Francisca, mas cai em golpe (Reprodução/Globo)

Na cena, o jovem humilha Ana Francisca: “Agora me responda como você teve coragem de posar assim”, questionada ele. Neste momento, Aninha fica nervosa também, mas diz que tudo foi um grande engano.

Danilo não acredita e afirma que ele foi o tal “engano” na história: “Nada neste mundo vai me provar que você não teve nada com o Miguel”, explode o protagonista de Chocolate com Pimenta, que também acredita que sua amada foi enganada pelo cigano.

Chocolate com Pimenta: Olga consegue trocar quadro feito por Miguel e enfurece Danilo (Divulgação/Globo)

Na cena polêmica, Ana Francisca mostra que está péssima com a situação, mas afirma que Danilo não pode ofendê-la desta maneira. A protagonista da novela de Walcyr Carrasco ainda acredita que Miguel é seu amigo e não quer nenhum romance com ela, mas Danilo questiona que tipo de amizade há entre eles.

Escrita por Walcyr Carrasco, o elenco da novela da TV Globo conta ainda com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler e Tarcísio Filho, entre outros famosos.

