Casamento de Bella Campos e MC Cabelinho gera críticas: “Tem gente muito amargurada”

Bella Campos revelou em entrevista ao ‘Fantástico’ que o casamento com MC Cabelinho está próximo. Contudo, o que era para ser algo positivo, acabou se transformando em uma enxurrada de críticas nas redes sociais, que foram rebatidas pela atriz.

“Tem gente que é muito amargurada mesmo, né?! A mulher falou assim: ‘está fazendo tanto mistério pra quê? Tá achando que é Beyoncé?’. E você quer saber a data pra quê? Você vai reservar a data na sua agenda? Qual vai ser a diferença pra sua vida? Aí o outro falou assim ‘o meme da Claudia Raia’, que ela fala que vai se casar e depois se separa. Bofe, vamos deixar de viver as coisas por medo de dar errado? Se você continuar pensando desse jeito, nunca vai viver nada feliz na sua vida. Vai ficar aí sendo fiscal de felicidade alheia”, comentou.

O dia do casamento escolhido foi o 13 devido às coincidências do número na vida do casal. “A gente começou a namorar no dia 13 e o o meu aniversário é no dia 13″, explicou Bella.

Mãe de Marília Mendonça posta foto ao lado de Murilo Huff e suposta nova namorada

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, esteve no show de Murilo Huff no último final de semana e parabenizou o cantor pela apresentação.

Contudo, um detalhe chamou atenção. Na foto publicada no Instagram, Dona Ruth aparece ao lado do ex-genro e de Gabriela Versiani, apontada como seu novo affair.

“Parabéns, Murilho Huff! Que show lindo”, escreveu a ex-sogra. Na imagem, ela aparece abraçada com Murilo e beijando a bochecha de Gabriela, indicando uma aproximação entre os dois.

Mãe de Marília Mendonça posta foto ao lado de Murilo Huff e suposta nova namorada Imagem: Vogue/reprodução Instagram (@donaruthoficial)

