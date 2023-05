Arnold Schwarzenegger diz que Bruce Willis será lembrado como ‘uma grande, grande estrela’

No último final de semana, em entrevista ao CinemaBlend, Arnold Schwarzenegger abriu o jogo sobre o que achava da aposentadoria do colega de filmes de ação Bruce Willis da indústria do cinema. O ícone de Hollywood chamou seu colega de filmes de ação, Bruce Willis, de “uma grande, enorme estrela” e “um homem gentil”.

“Acho que ele é fantástico”, disse Schwarzenegger durante a entrevista. “Ele sempre foi, por anos e anos, uma grande, grande estrela. E acho que ele sempre será lembrado como uma grande, grande estrela. E um homem gentil. Entendo que, em suas circunstâncias, em termos de saúde, que ele teve que se aposentar. Mas, em geral, você sabe, nunca realmente nos aposentamos. Heróis de ação, eles recarregam” .

No ano passado, a filha de Willis, Rumer, anunciou via Instagram que seu pai havia sido diagnosticado com afasia, uma doença que afeta as habilidades de linguagem, e que estava “se afastando” de sua carreira.

“Queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, escreveu ela. “Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que tanto significou para ele”.

Em fevereiro deste ano, o ator teve outro diagnóstico e sua família compartilhou com amigos e fãs que Bruce tem demência frontotemporal, desde então tem havido poucas aparições públicas do intérprete, razão pela qual seus entes queridos se encarregam de falar sobre seu progresso.

Schwarzenegger é um admirador de Willis há muito tempo. E já estreou ao lado dele e de Sylvester Stallone, além de Jason Statham na franquia Os Mercenários, em 2010.

Mesmo após um ano do anúncio da aposentadoria de Bruce Willis, seria mentira dizer que os fãs e amigos não vão sentir falta de ver o ator veterano nos filmes de ação.

