Após show no MITA RJ, Lana del Rey é flagrada em igreja recebendo oração e rende altos memes

Depois de ser registrada com sua equipe em uma praia do Rio de Janeiro e brilhar em mais uma apresentação no festival MITA, que também acontecerá no estado de São Paulo, a cantora Lana del Rey foi clicada recebendo a oração de um padre em uma igreja, momento este que repercutiu entre os internautas.

E como o brasileiro não perde uma boa oportunidade de fazer memes, o clique da artista no espaço religioso viralizou e recebeu diversos comentários e interações nas redes, e é pensando nisso que queremos convidá-la a ver a continuação algumas das mensagens deixadas em uma das publicações do Twitter.

o Brasil n faz o menor sentido pqp — david (@vanglockkk) May 29, 2023

eita como é religiosa essa lana pic.twitter.com/DEEi8UZ8Os — beto (@ahsgone) May 29, 2023

vitória de deus ja conhecia pic.twitter.com/mISryO3KBU — ~ p r i ~ (@likeapri__) May 29, 2023

vey não aguento essa mulher

diva demais pic.twitter.com/HfkCv3EAe2 — dudinha inha gomez del rey swift (@paprikapasta13) May 29, 2023

viciadas em viver no brasil pic.twitter.com/pce0YV3NVC — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) May 29, 2023

ela tá em todo canto aproveitando muito amamos ver pic.twitter.com/cId2OOMvct — tay ≠ (@itsalipertii) May 29, 2023

Sobre o festival MITA

Após realização no Rio de Janeiro, o festival MITA acontecerá também no estado de São Paulo, tendo participação de Lana del Rey confirmada para o dia 03 de junho de 2023. Os ingressos custam a partir de R$ 425,00 (preço de responsabilidade do organizador do evento e sujeito à alteração).

Confira a seguir a distribuição de artistas por palco:

Palco Obelisco:

Lana del Rey

Flume

Badbadnotgood

Jehnny Beth



Palco Deezer:

Natiruts

Duda Beat

Djonga convida BK

Àvuà & Rodrigo Alarcon

Mais informações sobre o MITA podem ser obtidas no link.

