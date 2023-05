‘Afro money’: Giovanna Ewbank é acusada de ‘faturar’ com reação da filha a filme da Disney

A influenciadora digital Lívia Zaruty publicou em suas redes sociais uma grande crítica à atitude da atriz Giovanna Ewbank de expor a reação da filha, Títi, após assistir ao filme “A Pequena Sereia”.

Inconformada com as atitudes da atriz, Lívia afirma que Giovanna e seu marido, Bruno Gagliasso, utilizam a imagem dos filhos para se promover.

“Biscoitera chorando, parece que passou um trem no filme da ‘Pequena Sereia’... E você acha que não tá rolando publi? Você acha que a Disney não tá patrocinando? Cadê a câmera? Cadê, grava!”, declarou Lívia.

Na legenda da publicação, ela explica sua percepção sobre as atitudes do casal: “O que seria do Bruno Galgiasso e da Giovanna Ewbank sem esse Afro Money de milhões! Essas duas crianças pretas vão construir um império para dois brancos de lhos azuis, com juros e correção”.

“Imagina o quanto de publi faturam às custas? Adoção com investimento de décadas até eles completarem a maior idade e decidirem o que fazer com toda essa exposição milionária”, finaliza.

Questão racial em pauta

Conhecida por debater temas relevantes envolvendo as questões raciais, Lívia retornou às redes sociais com um segundo vídeo questionando as pessoas que afirmaram que ela será processada por comentar sua opinião sobre a família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

“Vão me acusar de que, se foram eles que jogaram na rede a criança preta chorando? Você não sabe o que passa na cabeça de uma criança preta tendo um gatilho daquele, se vendo pela primeira vez em um filme, mas quando olha pro lado tem uma mulher branca”.

“Agora é culpa da preta questionar 2 brancos ‘ditos salvadores’ que jogam uma menor preta na mídia! Não falei nada demais, se achar ruim, vá no PayPal fazer uma doação aqui para o morro”, finalizou Lívia.

No começo deste ano, Lívia também não poupou críticas à produção do BBB23, acusando o reality de simplificar e banalizar a questão racial. “O programa agora é responsável em revelar os novos ativistas da causa preta no Brasil”, declarou na época.

