‘Um repolho’: Vestido faz Márcia passar vergonha em Chocolate com Pimenta

Em Chocolate com Pimenta, Márcia (Drica Moraes) sempre se considerou uma mulher chique e que deveria deixar o sítio da família para viver em uma mansão na cidade de Ventura. Mas, além dos bordões, a personagem também era destaque com seus looks, que iam do simples até os mais extravagantes.

Em uma cena hilária, a manicure acaba sendo comparada com um repolho por quem menos espera. Vestida toda de verde, dos pés à cabeça, ela pergunta para os seus familiares o que eles acham da roupa e a resposta deixa a moça muito revoltada: “O que vocês acham do meu vestido novo?”.

Em Chocolate com Pimenta, Marcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes) perdem a paciência com Vivaldo (Fulvio Stefanini) (João Miguel Júnior/Globo)

Timóteo (Marcello Novaes) é o primeiro a responder: “Eu estou achando que você está parecendo mesmo é com um repolho, viu”, deixando ela sem chão.

Neste momento, Márcia corre para o colo de seu Margarido (Osmar Prado): “Pai, você ouviu o que ele disse de mim?”. O cozinheiro tenta defender a filha, mas acaba dando muita risada: “Mas, você disse isso? Mas, o que nós devemos responder, se você está parecendo um repolho mesmo”, dirá ele, rindo muito.

Dona Carmem (Laura Cardoso) também está na cena de Chocolate com Pimenta e também é sincera com a neta: “Tá parecendo um repolho bem repolhudo, com as folhas bem verdes”, dirá a senhora.

LEIA TAMBÉM: ‘Viciada’: Patrícia Poeta revela qual programa gosta de assistir antes de dormir

Márcia fica sem chão e diz que a família não tem estilo: “Vocês não entendem nada de moda. Vocês não entendem nada de ser chique”, se defende a cabeleireira.

Quando termina a novela Chocolate com Pimenta?

Reprisada pela terceira vez na Globo, a edição especial de Chocolate com Pimenta está no ar desde novembro de 2022 e deve seguir na programação da emissora até o mês de julho deste ano, quando será substituída por outra produção de sucesso.

Desde que estreou na faixa da tarde, a nova exibição da novela de Walcyr Carrasco está rendendo bons números para a Globo, marcando média de 12,45 pontos, de acordo com dados do Kantar Ibope.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Jezebel terá que se humilhar na novela da tarde; relembre