‘Representa a galera preta’: Gabriel Santana se emociona ao desfilar na SPFW

O ex-BBB Gabriel Santana também foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week (SPFW). O ator, que ficou durante alguns meses confinado na casa do reality show da Globo, desfilou ao lado de outros famosos e aproveitou para falar sobre a experiência.

Ao lado de Jojo Todynho e Fred Nicácio, que também participou do BBB 23, o ator mostrou todo seu charme e descontração para a marca Isaac Silva, que se apresentou na rua, fora da passarela tradicional.

“A proposta da é muito linda, a ocupação aqui é linda. Eu estou muito feliz com o meu primeiro desfile que representa o axé, a galera preta, toda a diversidade cultural e religiosa que o nosso Brasil tem”, disse o famoso, que ficou marcado como o Mosca, no remake de Chiquititas.

Segundo Gabriel Santana, esta foi a primeira vez que ele esteve no evento de moda: “É o meu primeiro desfile, na história da minha vida, em qualquer passarela. Que legal fazer parte desta história”.

Jojo Todynho desfilou, mas viajou de caminhão

Jojo Todynho vai desfilar mais uma vez no São Paulo Fashion Week. Desta vez, a famosa precisou pegar uma carona em um caminhão para chegar na capital paulista e mostrou tudo nos stories do Instagram. Mas, ao chegar na cabeleireira, ela disse que estava pronta para mais uma passarela.

“Não importa como, mas cheguei. Mais um ano de São Paulo Fashion Week (SPFW). Eu vou desfilar pelo Isaac Silva”, disse a cantora, que estreou na edição de 2022.

No desfile de novembro, durante a 54ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW),a famosa apareceu com um look cheio de cor e curtinho. Na passarela, Jojo Todynho estava com um vestido justo, que unia as cores verde, rosa e marrom.

