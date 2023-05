‘É muita luta’: Este vídeo de Jojo Todynho ‘reclamando’ da faculdade viralizou

No começo do ano, Jojo Todynho apareceu nas redes sociais toda feliz com sua inscrição na faculdade de Direito, chegando a viralizar nas diversas plataformas. Mas, ao longo do primeiro semestre, a vida universitária mostrou para a famosa que é preciso ralar muito.

Em um vídeo que circula no TikTok, a vencedora do reality show A Fazenda 12 aparece ao lado de uma amiga da universidade e fala sobre um trabalho pedido por uma professora. Em meio aos papéis, ela faz um desabafo.

“Além de um trabalho que a gente tem que fazer, valendo zero vírgula cinco. Ela mandou três livros para a gente escolher e decidir qual deles a gente vai fazer uma resenha crítica para domingo. Professora, eu amo você. Irmão, é muita luta”, conta a cantora.

Mas, mesmo com o desabafo, Jojo Todynho segue empolgada com o curso que escolheu e fez um pedido aos colegas. Em outro desabafo, ela criticou quem não deixa ela em paz durante as aulas e mandou a real, falando que ela paga o curso como Jordana.

LEIA TAMBÉM: ‘É golpe’: Advogada de Jojo Todynho é usada em novo golpe nas redes sociais

“Eu estou reclamando da questão que toda vez que tem alguma pergunta, alguma coisa, algum debate que você vai falar eu fico sem prazer nenhum de fazer uma pergunta, tirar uma dúvida ou falar alguma coisa porque toda vez tem alguém me filmando”, começou a cantora.

Jojo Todynho avisa que foto de Nathália Azevedo, sua advogada, está sendo usada em golpe nas redes sociais (Reprodução/@jojotodynho)

A vencedora do reality show A Fazenda também disse que não está na faculdade para aparecer, mas por causa das filmagens ela acaba virando notícia: “Sabe o que é que vai…vai pro site de fofoca que a Jojo está querendo aparecer e não sei o que. Eu estou estudando, eu tenho o direito como todo mundo alí de expor sua opinião e de fazer perguntas”.

Por fim, a famosa deixou claro que pretende desvincular sua imagem privada da imagem da mídia e garantiu que vai fazer estágio na área: “Quando, daqui um tempo, eu começar a fazer estágio, que é obrigatório, as pessoas não vão olhar para mim como Jojo e sim como Jordana”.

LEIA TAMBÉM: Saiba quem foram os famosos presentes na pré-estreia de ‘A Pequena Sereia’ em São Paulo