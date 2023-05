A música que começou tudo: Shakira expôs sua crise com Piqué desde 2020 e não percebemos?

YouTube Shakira: "Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)" (Youtube Shakira: "Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)")

Shakira e Gerard Piqué oficializaram sua separação há quase um ano, no início de junho de 2022 e, desde então, os dois estiveram nas manchetes midiáticas mundiais, por causa da revelação do caso extraconjugal de Piqué com Clara Chía.

Entre toda a polêmica, o que mais se destacou foram as canções de Shakira, onde ela aproveitou para enviar diversas indiretas e contar sobre o que causou a sua separação. Entre as quais se garante que ela havia começado a falar com ‘Monotonía’, embora a música ‘Te Felicito’ já pudesse dar algumas indicações sobre o seu sofrimento em alguns trechos.

Depois de Monotonía, a colombiana lançou ‘Music Sessions #53′ com Bizarrap, que bateu diversos recordes e a última com Karol G, ‘TQG’, que, além dos recordes do Guinness, garantiu a ela o apoio incondicional do público.

Mas houve uma canção que parece ter falado sobre sua situação com Piqué muitos anos antes, e que talvez não tivéssemos notado, pelo menos não até agora: diversos internautas começaram a especular que tudo começou aqui.

O tema de Shakira e Anuel AA pode ter começado a expor sua crise com Piqué

Após se conhecerem em 2010, Shakira e Piqué se tornaram um casal inseparável, mas, após 12 anos juntos, eles tiveram uma separação bem drástica, com rumores de uma crise que começou em 2017 e de uma suposta traição.

Foram os fãs da cantora nas redes sociais que começaram a falar de uma nova teoria sobre a suposta crise que Shakira e Piqué viviam, foi iniciada em 2020. Segundo seus fãs, na música ‘Me Gusta’, em parceria com Anuel AA, há alguns trechos que mostram que Piqué talvez estivesse perdendo o interesse em tomar uma nova atitude.

“Antes você enchia minha casa de rosas. E agora ela só vive cheia de suas coisas. Você se perfumava quando eu ia visitá-lo. E agora nem compra a lâmina para fazer a barba. Você me levou para jantar, depois ao cinema e dançar. Você me comprou tanto que seu cartão ia explodir. E agora você gasta na rua. E aqui comigo você esquece os detalhes“, diz parte da letra traduzida.

Um ano depois, Shakira lançou ‘Don’t Wait Up’, onde escreveu: “Por que você não desliga o telefone e me olha nos olhos? Eu me arrumei para você, mas você parece muito ocupado; talvez ‘espaço’ seja tudo o que preciso neste momento para resolver isso”.

Leia também: