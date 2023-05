“Te amo infinito”: Preta Gil parabeniza Ivete Sangalo e diz que ela inspirou sua carreira

Em processo de tratamento contra um câncer no intestino e ainda recuperando-se da separação do seu ex-marido, a cantora Preta Gil tem usado as redes sociais para falar de seu fãs e amigos.

Neste sábado, ela mandou um recado para sua amiga especial, Ivete Sangalo, que faz aniversário, e disse que a cantora baiana é a maior inspiração da carreira dela.

“Minha Beth @ivetesangalo, tenho em você, além de minha grande amiga irmã, a maior inspiração da minha carreira! Quando estou com você, me emociono, vibro, pulo, grito, choro, torço, faço de tudo pra te ver na avenida ou no show! Quando estamos juntas é só felicidade e amor! Você é uma força da natureza, uma rainha e uma mulher que ilumina todos a sua volta, pois só você tem esse poder de deixar qualquer lugar ainda mais especial e mágico! Sua amizade é um verdadeiro presente de Deus, agradeço demais seu cuidado e seu zelo por mim! Eu te celebro todos os dias da minha vida e te amo infinito! Feliz Aniversário! "

Preta também usou os stories para fazer uma espécie de desabafo, que os fãs interpretaram como uma referência à doença e à sua separação do ex-marido Rodrigo Godoy.

LEIA TAMBÉM: De fio-dental, ator José Loretto vira atração no SP Fashion Week

“A minha reflexão do dia é: não vão me silenciar, quero poder me expressar e falar sobre os meus sentimentos livremente!”, disse.

Em suas redes, ela também compartilhou fotos e mensagens que escreveu durante toda a semana, com a legenda: “Uma semana de vitórias, superações, amor e cura!!! #pretacura.”

A mensagem otimista teve o apoio dos fãs: “Sua força é inspiradora e te ver feliz nos faz tão bem… 😍 Obrigada por compartilhar suas vitórias diárias, Pretinha! Vc é luz e nós seguimos em oração pela sua vida ♥️”, disse uma seguidora no Instagram.