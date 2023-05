Sharon Stone surpreende aos seus 65 anos com uma foto de biquíni para começar o verão

Falta pouco para o verão chegar no hemisfério norte, mas desde já a atriz Sharon Stone se prepara para esta época do ano que muitos amam pela oportunidade de exibir suas curvas à luz do sol.

A atriz de 65 anos não perdeu a oportunidade de mostrar seu corpo tonificado nas redes sociais, usando um biquíni.

Através de uma publicação no Instagram, atriz que ficou mundialmente conhecida em ‘Instinto Selvagem’ posou mostrando um maiô verde com estampa da Dolce&Gabanna que fez suspirar muitos dos seus fãs.

"Pronta para o verão", escreveu a atriz americana, que não tem medo de compartilhar nas redes imagens em que ela aparece naturalmente, com rugas, cabelos grisalhos, celulite e sem filtros, sendo elogiada por seus seguidores.

Reações nas redes sociais

A publicação não passou despercebida entre os seus três milhões de seguidores que não hesitaram em reagir, deixando mais de 264 mil likes e 10 mil comentários. Confira alguns deles:

@shawn.wilson515: "Sharon, você se parece incrível em QUALQUER idade. Continue assim e não dê ouvidos aos inimigos. Você está ótima, em forma e saudável. ❤️"

@marina_la_rosa: "Sharon, meu amor, você estaria pronta mesmo sem a foto!"

@laorentmiha: "Abençoada Sharon, você pode se casar comigo por favor? Sou um bom cozinheiro Não preciso de nada Sou um rapaz saudável de cozinha, mas te amo com toda a minha vida"

@chefsilvena: "Bonito e natural! Ao contrário de todas essas imagens bombeadas e filtradas! Sempre inspirador"

@indysun_summerskin: “Icônico! Completei 54 anos no dia 12 de junho e você é uma inspiração! Te amo para sempre! Grande fã! Eu adoraria te bronzeamento com spray algum dia! 🌞❤🌞”

Sharon Stone parece livre e feliz

Esta não é a primeira vez que a atriz se mostra ao natural para os seus seguidores. No passado, Stone posou em uma casa com piscina vestida com um biquíni e, na parte de cima, usava apenas uma toalha que cobria parte do seu peito.

Com um grande sorriso no rosto, Sharon Stone mostra que ela está orgulhosa de seu corpo e de suas imperfeições. No entanto, seus seguidores pensam diferente, pois consideram que a atriz está muito bem preservada para a sua idade.