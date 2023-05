Netflix revelou a data de estreia de “Round 6: O Desafio”!

A Netflix é uma das principais plataformas em todo o mundo e agora eles estão preparando o projeto “Round 6: O Desafio”, que surgiu como resultado do grande sucesso da série no mundo todo.

A seguir, compartilhamos todos os detalhes sobre este novo projeto.

De que tratará “Round 6: O Desafio”?

De acordo com informações divulgadas pelo "The Hollywood Reporter", este projeto é descrito como "a maior competição real da história" e também presume que terá "o maior prêmio na história da TV".

Neste programa, ao contrário da série, não estarão em jogo as vidas dos participantes, embora terão que passar por diversas provas para se coroarem como o vencedor.

O prêmio será de 4,56 milhões de dólares. Além disso, o anúncio foi feito pelo Festival de Mídia de Banff, enquanto Brandon Riegg, vice-presidente de séries e documentários da Netflix, declarou:

“O Round 6 tomou o mundo de assalto com a história cativante e as imagens icônicas do diretor Hwang Dong-hyuk. Estamos agradecidos pelo seu apoio, enquanto transformamos o mundo fictício em realidade nesta competição massiva e experimento social.”

Assim como na história, haverá 456 concorrentes , só que desta vez será de todos os cantos do mundo.

Quando será lançado?

A plataforma informou que será no mês de novembro que os fãs deverão estar atentos, portanto, embora ainda se espere a data oficial.

O sucesso do “Round 6”

Seu lançamento foi em 17 de setembro de 2021, e rapidamente se posicionou no topo do gigante de streaming.

Conta com nove capítulos, o que torna fácil vê-los todos em uma única exibição.

Foi escrito e dirigido por Dong-hyuk Hwang, que adicionou um pouco do seu amor por quadrinhos à história.