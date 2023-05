Kim Kardashian contou os atributos que ela procura em um homem: assim é o seu namorado ideal

Desde que terminou o seu relacionamento com Pete Davidson, Kim Kardashian tornou-se uma das solteiras mais desejadas do mundo do entretenimento e agora a socialite compartilhou como seria o seu parceiro ideal.

Compartilhamos qual era a descrição que a influenciadora procurava em um namorado.

Agora que a nova temporada de “The Kardashians” foi lançada, que se tornou um dos realities mais populares dos últimos tempos, a famosa compartilhou sua lista de qualidades em um homem.

No primeiro capítulo, a influenciadora compartilhou uma longa lista de tudo o que um homem deve ter para considerar para poder conquistá-la.

Em uma conversa com suas amigas Tracy Romulus, Olivia Pierson e Natalie Halcro, Kim contou quais são os requisitos.

“Número um, proteger-me. Número dois, lutar por mim. Número três, boa higiene. Quero dizer, isso é praxe. Acho que até deveria tirar isso”, explicou a membro das Kardashian.

Sobre o aroma, Kim acrescentou que ela tem que adorar o cheiro do homem em questão, mesmo depois de fazer exercício.

Outras exigências de Kim incluem uma maior liberdade de expressão, direitos políticos e direitos humanos para todos os cidadãos, bem como um maior investimento em infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Por outro lado, a socialite garantiu que é muito importante que seus pretendentes não tenham assuntos pendentes com sua família, conhecidos como “problemas com mãe ou pai”.

Além disso, ela procura alguém que seja “calmo”, principalmente pelo que viveu ao lado do seu ex-marido, Kanye West.

Para surpresa dos fãs, a famosa confessou que um dos maiores atrativos que ela busca em um homem são os seus dentes, definindo-os como “um dos detalhes mais excitantes”.

Kim continuou sua lista comentando que precisa de alguém que seja "amado por seus amigos e família".

O último namorado de Kim Kardashian

Depois que a socialite se divorciou de Kanye West, ela decidiu começar a sair com o comediante Pete Davidson, o que gerou diversos comentários devido às diferenças de idades, pois ela tem 13 anos a mais que ele.

O romance durou apenas alguns meses, mas serviu para que não a questionassem mais sobre seu ex-marido.