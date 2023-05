De fio-dental, ator José Loretto vira atração no SP Fashion Week

O ator José Loretto estreou nas passarelas do São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira e atraiu os holofotes ao desfilar com um modelo que praticamente deixava seu bumbum à mostra.

Atualmente na novela ‘Vai na Fé’, na Rede Globo, onde vive o personagem Lui Lorenzo, Loretto desfilou pela grife The Paradise usando um fio-dental e aproveitou para fazer os passos que identificam seu personagem na trama da telinha.

Quando o ator levantou a camisa e mostrou o bumbum, o público pode ver também o sensor de glicemia que ele usava, pois é portador de diabetes tipo 1 há mais de 20 anos.

🚨FAMOSOS: José Loreto chama atenção ao desfilar de cueca no São Paulo Fashion Week (SPFW).



pic.twitter.com/yfEdGv4ZVT — CHOQUEI (@choquei) May 27, 2023

“É a minha estreia no São Paulo Fashion Week e está sendo bem diferente. “Foi o personagem (Lui Lorenzo) que me apresentou essa roupa, me deixou mais sensível pra moda, me mostrou a importância disso”, disse o ator em entrevista à revista Quem.

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura e se dividiram entre críticos e apoiadores do look inspirado de Loretto. “enquanto (sic) tempo será ele se assume bi ?”, disse um fã. “tem uns desfiles que fico com muita vergonha alheia”, comentou outro. “Ih rapa lkkkkkbotou o popete p fora e foi se embora kkk” e “Eita macho gostoso viu” foram alguns dos comentários.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: Revelado os segredos de Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa

Outro ator que deu às caras no desfile da The Paradise foi Luis Lobianco, que também curtiu a experiência de ser modelo por apenas um dia.

“Estou me sentindo em casa aqui. A real é que eu sempre gostei de moda, sempre fui interessado e ‘lookeiro’. Então, é um ambiente que não é estranho para mim”, disse o ator, que aproveitou quando o colega passou de bunda de fora para dar uma ‘espiadinha’.