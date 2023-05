Com menos palcos e eventos, Virada Cultural é realizada em São Paulo neste sábado e domingo

Com menos palcos, menos atrações e um centro bastante esvaziado, a Virada Cultural, que já foi considerada um dos maiores eventos da cidade de São Paulo, acontece a partir deste sábado (27) e vai até domingo (28). Para esta edição serão 12 palcos, espalhados por toda a cidade: mas apenas um funcionará na região central. E este será o único palco que funcionará por 24 horas.

Nesta edição haverá shows de Iza, Glória Groove, Léo Santana, Emicida, Michel Teló, Lexa, Melim, Baco Exú do Blues, Diogo Nogueira, Papatinho, Supla, Tierry, Karol Conká, Filhos da Bahia, AnaVitória, Pixote, Ferrugem, Marina Sena, Dilsinho, Tássia Reis, Tiee, A Dama, Salgadinho, Victor Fernandes e Baianasystem. O evento ainda vai promover uma homenagem especial à grande dama do rock nacional, a cantora Rita Lee, que morreu em maio deste ano.

CLIQUE AQUI E VEJA O MAPA DAS ATRAÇÕES DA VIRADA CULTURAL 2023

Criada em 2005 na gestão do então prefeito José Serra (PSDB), a Virada surgiu com o propósito de ocupar o centro de São Paulo e ser uma grande confraternização de pessoas, promovendo 24 horas ininterruptas de programação cultural por meio de shows, performances, teatros, projeções, exposições, danças e outras manifestações. “A Virada Cultural busca, antes de tudo, promover a convivência em espaço público, convidando a população a se apropriar do centro da cidade por meio da arte, da música, da dança, das manifestações populares”, diz texto publicado no site da prefeitura direcionado aos turistas que visitam a cidade.

Com isso, o centro se enchia de atrações e a população da cidade podia se movimentar facilmente entre as dezenas de palcos musicais que variavam entre o rock, o funk, o hip hop, o pop, o brega, o sertanejo e outros. Esses palcos eram montados em vários pontos da região central como a Avenida São João, a Avenida Ipiranga, em frente à Estação Julio Prestes, na Praça da República, Praça da Sé e no Vale do Anhangabaú. Havia também palcos montados em regiões mais periféricas, ampliando os espaços para a cultura.

Neste ano, no entanto, apesar de ter recebido o nome de Virada do Pertencimento, a prefeitura reservou apenas um palco para a região central da capital, que foi montado no Vale do Anhangabaú. Isso em um momento em que o centro da cidade convive com diversos problemas, que aumentaram a tensão e a violência na região.