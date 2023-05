“Assumam logo”: Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, é flagrado de rosto coladinho com influenciadora

Cantor Murilo Huff na foto com Gabriela Versiane (embaixo) e amigas (Reprodução/Instagram)

Fãs de Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, flagraram o cantor abraçado com a influenciadora Gabriela Versiane em um festival de música em Goiânia, onde ele se apresentou, e notaram um clima no ar que aponta para um novo romance.

Gabriela e Murilo (Reprodução/Instagram)

Gabriela foi ao evento a convite de Huff para assistir seu show e até ganhou dedicatória em uma de suas músicas, ‘Cigana’, onde o cantor, apesar de não declarar o nome, disse que cantaria para alguém muito especial que estava na platéia.

Até famosos que conhecem o cantor shiparam o novo casal e mandaram mensagem para que os pombinhos parem de enrolação, como Gustavo Mioto: “Se assumam logo, que enrolação”, disse em um comentário feito por Murilo no Twitter, onde ele dizia estar todo feliz por Gabriela ter ido assisti-lo.

Gabriela também não economizou ao falar do cantor em suas redes sociais: “Desde que eu conheci essa peça rara lá em Noronha, a gente não se desgrudou mais não. Eu tô muito feliz. Já fiquei amiga da equipe inteira, a gente já ta aqui fazendo farra. Vim assistir o primeiro show dele”, disse.

Ela e o cantor, inclusive, já tem um clive que gravaram juntos para um dos seus projetos musicais.

E se algum fã achou que esse romance de alguma forma seria mal visto pela mãe de Marília Mendonça, que atualmente cuida de Léo, o filho da cantora, errou na aposta. Dona Ruth, ex-sogra de Murilo, postou inclusive uma foto em seu Instagram onde está abraçada a Murilo e Gabriela, como se desse a benção ao futuro namoro.