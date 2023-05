‘Vou mostrar que meu sangue ferve por vocês’, afirma Sidney Magal após passar mal durante show

“Com muito carisma, agindo de boa, mas fisicamente bem abatido”, foi assim que uma fã de Sidney Magal descreveu a aparência do cantor momentos antes de ser retirado do palco após passar mal durante um show.

Conforme a IstoÉ, Sidney, de 70 anos, teve uma alta súbita na pressão arterial enquanto fazia um show na cidade de São José dos Campos durante a noite da última quinta-feira, 25 de maio.

Apesar de ser retirado do palco e receber atendimento médico às pressas, ele surpreendeu seus fãs e tranquilizou o público ao se pronunciar no microfone: “Estou aqui atrás dando uma descansadinha porque minha pressão deu uma subida repentina. É isso que acontece aos 16 anos de idade, é normal”, brincou Sidney.

No momento, ele também afirmou estar sob cuidados médicos no local, e até brincou com o público presente no Sesi da cidade ao fazer referência a um de seus maiores sucessos.

“Estou parado aqui tomando medicamento para normalizar e para mostrar que tudo está bem, inclusive o meu sangue. E eu vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês”!

O momento repercutiu no Twitter

Em pouco tempo, milhares de internautas demonstraram seu apoio ao cantor que, mesmo com uma situação delicada de saúde, seguiu a apresentação enquanto era atendido e medicado nos bastidores.

“Ele saiu no meio de uma música, com muito carisma, agindo de boa, mas fisicamente tava bem abatido, meio fraquinho. Falou no microfone que era problema de pressão e que estava sendo medicado. Depois anunciou que a médica que estava atendendo não liberou que ele voltasse por receio de uma piora. Foi um mal súbito, mas asseguraram que ele estava bem”, declarou uma internauta que estava presente durante o show.

“Sidney Magal passou mal durante o show, foi levado para uma sala tomar medicamento e descansar. E continuou o show DA ENFERMARIA! Isso que é artista raiz”, comentou outro internauta. Confira algumas reações:

Sidney Magal passou mal durante o show. Foi levado para a uma sala tomar medicamento e descansar.



E continuou o show DA ENFERMARIA!!



Isso que é artista raiz!!! — Jonny Ken 💾 (@jonnyken) May 26, 2023

Morta de tristeza pq sidney magal passou mal no meio do show mas ele mostrou o que é ser artista e seguiu cantando enquanto tomava medicação pic.twitter.com/LkQyvqPw70 — xl (@giselesany) May 26, 2023

Leia também: Esse Trem-bala sai ou não sai? Ana Vilela dá uma prévia de suas fotos no Onlyfans