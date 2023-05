Virginia grávida? Influenciadora faz declaração para Zé Felipe e fãs suspeitam de gravidez

Virginia Fonseca e seu companheiro Zé Felipe estavam curtindo dias com as filhas Maria Alice e Maria Flor em Miami, ao lado de amigos, onde comemoram os 7 meses de vida da filhinha mais nova, a Maria Flor.

Em meio a viagem divertida, a influenciadora e empresária postou um carrossel de fotos com o filho de Leonardo, que segundo ela mesmo, foi do nada. “Do nada uma declaração, mas ele merece”, comentou a influenciadora em seus stories, seguido de risos.

Nas três fotos tiradas em estúdio, o casal aparece vestindo calças jeans e camisas brancas, em poses românticas. Na legenda, Virginia se declara: “Meu gato, minha alma gêmea, o homem que tornou todos meus sonhos em realidade!! TE AMO P SEMPRE @zefelipecantor [emoji de coração]”.

Mas, o detalhe que não passou despercebido pelos fãs e seguidores do casal, são os gestos das fotos. Nelas, Virginia está com as mãos na barriga, gerando uma leve suspeita de que estaria grávida.

“Olhei e jurei que era anúncio do novo baby”, “Eu achei que ela ia anunciar gravidez por causa da mão!”, “Sinto um cheirinho de gravidez”, “Pensei que era anúncio do José Florêncio KKKKKKKK lindos (ainda acho q essas fotos são pra isso)” e “Agora vem a Maria Helena”, foram alguns dos comentários da publicação.

Apesar dos fãs ansiosos pela comunicação, Zé Felipe não deu nenhum indício de uma possível gravidez de sua parceira em seu comentário, em que escreveu: “Você é o amor da minha vida obrigado por tudo meu amorrrr você é um presente de Deus em minha vida”.

Mas tem gente achando que é só uma preparação para a notícia, que será revelada no aniversário da Maria Alice, no dia 30 desse mês: “Virgínia tá grávida de novo e vai revelar no aniversário da Maria de novo?”, comentou outra fã da influenciadora.

Por enquanto, não há nada confirmado, mas por aqui, seguiremos acompanhando.