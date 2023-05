Vídeo mostra agressão a criança durante gravação de filme com Larissa Manoela

A gravação do novo filme de Larissa Manoela, “Traição entre amigos”, está a todo vapor. Com cenas gravadas nas ruas de Curitiba, o longa virou assunto na internet ao longo desta semana, mas não por sua história ou pelo elenco estrelado, mas sim por uma grande confusão durante as gravações.

Enquanto Larissa Manoela gravava uma cena externa, uma grande confusão envolvendo os seguranças da equipe e um jovem foi responsável por interromper as filmagens.

Conforme publicado pelo Metrópoles, um vídeo, que está viralizando nas redes sociais, mostra o momento em que o jovem tenta se aproximar das atrizes com uma caixa de doces em suas mãos, ele então é empurrado com força pelos seguranças e acaba caindo no chão deixando os doces espalhados pelo local.

Após ser empurrado, o menino se levanta e discute com o segurança no mesmo momento em que outra pessoa entra na confusão para defender o vendedor.

“Não fizeram nada”

Diante da confusão que teve início, as atrizes ficaram paradas e aguardaram o término da briga para seguir com as gravações. No entanto, a ação das duas não agradou ao público, que esperava uma intervenção em apoio ao menino.

No twitter, diversos internautas questionaram a postura das atrizes e a atitude do segurança. Enquanto alguns reforçaram o uso excessivo da força, outros afirmaram que o menino em questão já tinha tendo se aproximar das atrizes em outros momentos.

“Isso é maldade! Ele é mais forte que a criança, não precisava disso”, comentou uma pessoa.

Leia também: ‘A gente tem o mesmo nível de idiotice’, diz Larissa Manoela sobre o noivo

“Não foi certo, mas o menino estava atrapalhando já tinha um tempo. Faltou preparo da equipe para lidar com isso, pq sempre tem casos assim durante gravações”, comentou outra.

“Pessoal tá vendo que tão gravando e vão atrapalhar, tá fechado com fita, então é óbvio que não podia passar, mas também não precisava jogar o rapaz no chão, mas deu pra ver claramente ele insistindo”, comentou uma terceira.

“Isso foi horrível principalmente para uma pessoa considerada admirada, ao invés dela agir em favor do menino, ficou parada”, finalizou outra.