Vai na Fé: Depois do sucesso, Sol vai enfrentar mais um ‘inferno astral’ na novela

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol (Sheron Menezzes) terá que se reinventar para manter sua carreira artística, já que Lui (José Loreto) decide dar uma pausa por tempo indeterminado na carreira e a dançarina ficará desempregada.

Sem medo do trabalho, a protagonista da novela da Globo diz para sua família que pode voltar a vender quentinhas nas ruas do Rio de Janeiro, mas é claro que ela gostaria mesmo é conseguir manter a renda da casa com o trabalho como dançarina.

Vai na Fé: Lui (José Loreto) cantou com Ludmila na novela da TV Globo (Paulo Belote/Globo)

Porém, nem tudo está perdido para a personagem vivida por Sheron Menezzes. Na trama, Sol vai acabar sendo convidada para dar aulas de dança e acaba viralizando nas redes sociais, antes mesmo de voltar a vender as marmitas ao lado de Bruna (Carla Cristina Cardoso) e Marlene (Elisa Lucinda).

O convite inesperado vai surgir de Meire (Natalia Costa), que é uma das grandes admiradoras da protagonista de Vai na Fé, que pedirá para ela dar aulas de dança na praça de Piedade.

Vai na Fé: Theo (Emilio Dantas) contrata show de Lui Lorenzo (José Loreto) (Divulgação/Globo)

Animada, a personagem diz que sim, já que esta é uma forma de continuar com sua vida artística, mesmo que fora dos palcos. As aulas de dança fazem sucesso entre os moradores do local e acaba sendo filmada por Anthony (Orlando Caldeira), que decide postar na web e ela começa a viralizar.

Com o sucesso, Sol deverá sair em busca de novos alunos e também pode dar um tempo na ideia de vender comida nas ruas da cidade. Enquanto isso, o personagem de José Loreto em Vai na Fé seguirá tentando se curar de algumas feridas e fora dos palcos e das gravadoras.

