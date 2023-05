‘Toma vergonha’: Jojo Todynho mostra qual sua motivação para encarar a academia

Jojo Todynho segue focada em seu treino na academia, mas a famosa nem sempre está disposta para fazer exercícios e, pelas redes sociais, ela mostrou aos fãs qual é a sua “injeção de ânimo” para enfrentar a rotina e acordar cedo para malhar.

Em um vídeo postado pela famosa, é possível vê-la de toalha conversando com um espelho, na verdade gritando um pouquinho, já que ela dá uma bronca em si mesma para fazer exercícios: “Tá de sacanagem? Quero saber se você tá de sacanagem”, começa a famosa, que legendou a postagem com “já conversou com você hoje?”.

Em seguida, Jojo Todynho começa a jogar algumas gírias e, mesmo brava, é impossível não amar: “Tá achando que a vida é um morango? Isso são horas de você ir pra academia? Toma vergonha na tua cara. Foca! Cadê a dieta?”, gritou a vencedora do reality show A Fazenda 12.

Durante o desabafo, Jojo também aproveita para dizer que a vida não é como na televisão ou uma temporada de descanso e que é preciso lutar para alcançar os objetivos: “Quero foco! Tá pensando o quê? Que você está em um spa? Que você está na Disney? Isso é realidade! Levanta agora! Você vai botar a roupa da academia e agachar quantas vezes a Carol mandar”.

A famosa também deixou claro que não pode ouvir as desculpas criadas para não ir para a academia, como cansaço e agenda lotada de compromissos: “Você vai vir embora depois de todo o exercício completo. Você tem reunião, você tem call. Tá achando o quê? Que você é Paquita? Tá de sacanagem, Jordana? Você está me ouvindo, Jordana Gleise? E nada de parar e ficar de ‘tititi’ com os outros. É da academia pra casa”.

Por fim, Jojo Todynho disse que ela mesma a deixa estressada e pediu desculpas a si mesma.

