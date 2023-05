‘Tô gostosa’: Ivete Sangalo celebra 51 anos fora do Brasil; veja onde ela está

Depois de Ana Castela e Gustavo Mioto, Ivete Sangalo está movimentando a comunidade brasileira que mora em Portugal. No show, que aconteceu nesta quinta-feira (25), em Coimbra, a famosa mostrou que sabe fazer uma festa de aniversário.

“Eu faço 51 anos no sábado e eu tinha decidido fazer uma viagem com a minha família e amigos, mas olha eu aqui fazendo um show para vocês”, brincou a baiana, que foi uma das atrações da Queima das Fitas, tradicional festa universitária daquele país.

No show, Ivete cantou alguns hits, como Quando A Chuva Passar, Dançando e Arerê. A apresentação também contou com músicas novas, como Tudo Cria de Ivete, que fez sucesso no Carnaval de 2023.

a ivete sangalo é muito diva ne, que atuação incrível — adri 💫 (@softdonna) May 26, 2023

“Olhem, não é por nada não, mas eu estou gostosa. A mainha está poderosa. Não pensava que iria chegar aos 51 anos desta forma maravilhosa e com vocês”, disse Ivete, que viajou acompanhada de toda sua família e fez um show de duas horas ininterruptas.

Além do palco, o show de Ivete Sangalo movimentou a comunidade brasileira que mora em Portugal. No Twitter, os fãs da artista falaram o quanto ela estava maravilhosa no palco e com um look preto cheio de brilho: “Por incrível que pareça uma animação da Ivete Sangalo chegou quase a acontecer”.

Que delíciaaaaaaa! — Claudio Cordeiro 🐼 (@cordeiro_is) May 26, 2023

Um outro fã também ficou todo empolgado ao falar que a cantora seria a atração da sua festa: “Sabe quem foi cantar na minha festa de formatura? Ivete Sangalo, não vou superar nunca”, escreveu ele, que participou da Queima das Fitas, que é realizada no final do ano letivo dos estudantes universitários.

Depois de movimentar a festa de formatura dos estudantes de Coimbra, Ivete Sangalo vai cantar nesta sexta-feira (26) na Altice Arena, em Lisboa, e no sábado (27), dia que completa 51 anos, será uma das atrações do North Festival (27 de maio), no Porto.

