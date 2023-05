‘Tirou até a minha bota’, afirma ator após ser estuprado por animal no set de filmagens

Ele contou os detalhes do ataque sofrido durante as gravações (Reprodução / YouTube)

O ator Wagner Santisteban revelou ter sido estuprado durante as gravações do seriado Sandy & Junior. Segundo relato do ator, durante entrevista ao podcast Vênus, ele precisou ser internado às pressas após ser agredido por um chimpanzé.

Conforme publicado pela Quem, o ator revelou detalhes da experiência traumatizante vivida no set de filmagens da série adolescente.

Na produção, ele vivia o personagem Basílio, um “nerd” que era “a definição de bullying”. No episódio em questão, a história girava em torno da fuga de uma macaca que escapava do circo e ia parar no colégio.

“Era um chimpanzé, um macaco gigante. A macaca chegou com um treinador que tinha cicatrizes. Ela não tinha os dentes, ficava na corrente e estava no cio. Isso mudou tudo”, revela.

“Ela só corria atrás de mim para pegar minha perna. Eu tinha que deixar. Ela passou uma semana correndo atrás de mim e foi ficando com um ódio de mim, porque ela corria todo dia atrás de mim e não sabia porque tava correndo atrás de mim. No final eu tinha que deixar ela pegar minha bota e ‘transar’ com a minha bora”.

Experiência traumatizante

Seguindo com seu relato, o ator comenta que a situação complicou de vez quando foi gravar a primeira cena parado ao lado da macaca.

“Quando a macaca me viu pela primeira vez parado eu nem vi nada. Ela me pegou ‘que nem um UFC’, eu me virei e ela me prendeu e começou a me dar socos na cara, arrancar tufos de cabelo, tirar minha roupa e me girar e ninguém sabia o que fazer”.

“Não sei quanto tempo durou, ela me deixou pelado, fui literalmente estuprado pela chimpanzé que no final arrancou minha bota e foi brincar com ela. Todos ficaram muito preocupados e eu fui pro hospital, eu tinha 16 anos e as pessoas não sabiam o que fazer. Fiquei bem traumatizado.”

Ao final, Wagner conta que depois de se recuperar do incidente envolvendo a macaca, ele foi convidado para atuar na novela “Caras e Bocas”, onde o elenco também contava com uma macaca, o que o deixou assustado e precisando reviver o trauma. No entanto, ele ainda revelou que as experiências foram diferentes, já que o animal que participou das gravações era cuidado de outra maneira e recebia um “verdadeiro tratamento de rei”.

