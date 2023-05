‘Sextou!’ Patrícia Poeta não perde tempo e aparece dançando na plateia do Encontro

Patrícia Poeta aproveitou que o fim de semana está chegando e dançou muito no Encontro desta sexta-feira (26). Acostumada a tirar o salto alto durante alguns shows no programa, desta vez, a apresentadora, pulou ao som da banda Filhos da Bahia calçada mesmo.

Logo no primeiro bloco do matinal da TV Globo foi possível ver que a famosa estava mesmo animada com os convidados. Ela também estava acompanhada de Manoel Soares e Luis Lobianco, ator da novela Vai na Fé, que também dançaram: “Sexta-feira é tão bom, ainda mais com axé”, disse a contratada da TV Globo.

Sextoooou com Filhos da Bahia no #Encontro, meu povo! 🤩🎶 pic.twitter.com/zcOeXo8UqP — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 26, 2023

Para aproveitar ainda mais, Patrícia Poeta ficou pertinho da plateia, que é um dos pontos mais falados pela apresentadora do Encontro, que antes de sacudir ao som do grupo baiano falou sobre os principais assuntos da manhã e também sobre o caso levado ao ar no Linha Direta, na noite desta quinta-feira (25).

Tal empolgação também foi comentada nas redes sociais. Quem acompanhou o programa ao vivo usou o Twitter para comentar o agito de Patrícia no primeiro bloco: “Chicleteira sempre”, escreveu uma pessoa.

Já um segundo fã do matinal da TV Globo disse que o programa estava muito bom: “Filhos da Bahia na vibe de uma sexta-feira alto astral”, postou o anônimo.

Filhos da Bahia é formado por filhos de cantores famosos

A banda convidada do Encontro é formada por Migga, João, Raysson e Zaia, herdeiros de Carlinhos Brown, Saulo Fernandes, Tonho Matéria e Reinaldinho. Logo no primeiro trabalho apresentado nas redes sociais, uma versão de Eu Também Quero Beijar, ultrapassou 270 mil visualizações no YouTube.

Manoel Soares também dançou axé no "sextou" do Encontro (Reprodução/Globo)

Em São Paulo, a banda vai se apresentar ainda na Virada Cultural, que acontece no sábado (27) e domingo (28) em diversos pontos da capital paulista.

No Encontro, alguns pais dos integrantes da banda apareceram, mas Reinaldinho acabou entrando ao vivo no carro. Segundo o músico, ele estava chegando no estúdio da Globo em São Paulo, mas estava parado no trânsito da Roberto Marinho, na capital.

